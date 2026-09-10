Абонирай се
Поглед към Китай

Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности

/Поглед.инфо/ Китай официално призна 11 нови професии и 23 нови специалности към вече съществуващи професии. Промените отразяват нарастващото търсене на нови умения, свързано с технологичното развитие, модернизацията на индустрията и промените в потребителските нужди.

КМГ 5162 прочитания
Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Сред новите професии са инженерен техник по управление на корабите от брега, техник по роботи с въплътен изкуствен интелект и анализатор на спортни данни.

Властите са актуализирали и информацията за шест съществуващи професии и специалности, сред които брокер на селскостопанска продукция.

Пет от новите професии са определени като дигитални, а три – като екологични. Сред тях са специалист по устойчиво развитие на предприятия, инспектор по отстраняване на препятствия в зоните около летища и разработчик на агенти с изкуствен интелект. Други са свързани с нарастващото търсене на специализирани услуги, като майстор на тамян, специалист по монтаж и настройка на интелигентни мебели и работник по обработка на рязан цвят.

Сред новите специалности към съществуващи професии са служител в социалните общности, оператор на логистични услуги с дронове и дизайнер на адаптирани жилища за възрастни хора.

От 2019 г. насам Китай е обявил осем списъка с общо 121 нови професии.

Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване ще разработи национални стандарти за новите професии, които ще се използват при професионалното образование, обучението и оценяването на квалификацията.

През следващите пет години Китай планира да разшири възможностите за заетост в цифровата, зелената и свързаните с услугите за възрастни хора икономика.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Песков: Все още няма пътна карта за уреждане на конфликта между Русия и Украйна
Поглед към Китай

Песков: Все още няма пътна карта за уреждане на конфликта между Русия и Украйна

/Поглед.инфо/ Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви на 9 септември, че все още няма изработена пътна карта за уреждане на конфликта с Украйна. По думите му има само политическа воля за възобновяване на преговорния процес. Москва се надява тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна да бъдат възобновени в обозримо бъдеще.

10.09.2026 22:15
Geely представи нов електромобил в Испания
Поглед към Китай

Geely представи нов електромобил в Испания

/Поглед.инфо/ Китайският автомобилен производител „Дзили“ (Geely) представи в Мадрид новия си електромобил Geely E2, с което броят на предлаганите от компанията модели в страната достигна три – по-малко от шест месеца след навлизането ѝ на испанския пазар.

10.09.2026 21:45
Разходите за научноизследователска и развойна дейност на водещите частни компании в Китай достигнаха 1,59 трлн. юана
Поглед към Китай

Разходите за научноизследователска и развойна дейност на водещите частни компании в Китай достигнаха 1,59 трлн. юана

/Поглед.инфо/ На 9 септември в Уънджоу, провинция Джъдзян, се проведе Конференция за иновативно развитие на частната икономика за 2026 г., на която беше представен „Доклад за състоянието на иновациите в частните компании“.

10.09.2026 21:30
Китай отхвърли американските обвинения за дестилация на ИИ модели
Поглед към Китай

Китай отхвърли американските обвинения за дестилация на ИИ модели

/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на търговията отхвърли като „необосновани и лишени от правно основание“ твърденията на САЩ, че китайски компании в областта на изкуствения интелект извършват „дестилация в промишлен мащаб“ на американски ИИ модели.

10.09.2026 21:00
БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система
Свят

БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система

/Поглед.инфо/ Предстоящата 18-а среща на върха на БРИКС в Ню Делхи и интензивният дипломатически марш между Москва, Пекин и Ню Делхи маркират преминаването на незападния свят от деклариране на намерения към изграждане на функционални паралелни системи. Блокът, който вече включва ключови държави от Близкия изток, Африка и Латинска Америка, се сблъсква с тежки вътрешни противоречия – от водната криза между Кайро и Адис Абеба около язовира „Възраждане“ на Син Нил, до военното напрежение около Ормузкия проток. Въпреки американските заплахи за санкции и валутен натиск, Глобалният юг изгражда суверенна финансова, търговска и логистична архитектура, избягвайки открития челен сблъсък с Вашингтон, докато укрепва вътрешната си устойчивост.

10.09.2026 18:22
Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия
Европа

Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия

/Поглед.инфо/ Нарастващото геополитическо напрежение между Русия и европейските държави навлиза в нов етап, в който дипломатическият език отстъпва място на директни предупреждения относно риска от пряк военен конфликт. Решенията от последните срещи във формата „Рамщайн“ и планираните военни изложения в Западна Германия показват фундаментална промяна в стратегията на НАТО. Става дума за мащабно преструктуриране на европейската цивилна промишленост за производство на стоки с двойна употреба, изпитални полигони за нови алгоритми за изкуствен интелект и насочване на сателитни данни, както и дълбока интеграция на военнопромишления комплекс като основен двигател на западащата европейска икономика.

10.09.2026 18:15
Русия променя правилата в Черно море: Всички плавателни съдове към Одеса стават потенциални военни цели
Украйна

Русия променя правилата в Черно море: Всички плавателни съдове към Одеса стават потенциални военни цели

/Поглед.инфо/ Москва официално предупреди, че военните действия в Черноморския басейн навлизат в нова, значително по-опасна фаза. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Киев е отворил „кутията на Пандора“ с нанасянето на удари по руски граждански и икономически обекти. В отговор руските въоръжени сили декларират готовност да поразяват търговски кораби, използвани за транспорт на оръжие и ресурси за украинската армия. Този ход напълно блокира опитите за възобновяване на зърнената сделка и поставя под пряк военен и икономически натиск ключовите логистични маршрути през Одеса и Дунавските пристанища, докато геополитическият баланс с Анкара остава подложен на сериозен изпит.

10.09.2026 18:07