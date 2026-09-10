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Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е само фронтът – голямата битка е за световния ред
/Поглед.инфо/ Украйна вече е само един от фронтовете в много по-голямата битка за бъдещия световен ред. Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова обсъждаме защо поредните контакти между Москва, Киев и Вашингтон не дават видим пробив, какво се случва в постсъветското пространство и защо Армения се превръща в стратегическа точка на сблъсък. Говорим за БРИКС, ШОС, отслабването на долара, ролята на Русия и Китай и кризата на европейския политически елит. Къде всъщност се решава бъдещето на света?
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БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система
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Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия
/Поглед.инфо/ Нарастващото геополитическо напрежение между Русия и европейските държави навлиза в нов етап, в който дипломатическият език отстъпва място на директни предупреждения относно риска от пряк военен конфликт. Решенията от последните срещи във формата „Рамщайн“ и планираните военни изложения в Западна Германия показват фундаментална промяна в стратегията на НАТО. Става дума за мащабно преструктуриране на европейската цивилна промишленост за производство на стоки с двойна употреба, изпитални полигони за нови алгоритми за изкуствен интелект и насочване на сателитни данни, както и дълбока интеграция на военнопромишления комплекс като основен двигател на западащата европейска икономика.10.09.2026 18:15