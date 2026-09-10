Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е само фронтът – голямата битка е за световния ред

/Поглед.инфо/ Украйна вече е само един от фронтовете в много по-голямата битка за бъдещия световен ред. Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова обсъждаме защо поредните контакти между Москва, Киев и Вашингтон не дават видим пробив, какво се случва в постсъветското пространство и защо Армения се превръща в стратегическа точка на сблъсък. Говорим за БРИКС, ШОС, отслабването на долара, ролята на Русия и Китай и кризата на европейския политически елит. Къде всъщност се решава бъдещето на света?