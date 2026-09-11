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Украйна

Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?

/Поглед.инфо/ Международният отзвук след съобщенията за опасен инцидент с президентския самолет на Володимир Зеленски над Молдова повдигна редица въпроси относно автентичността на официалните версии. Първоначалните твърдения за непосредствено прихващане от дрон по време на полет към Осло се сблъскаха с официалните данные на органите за гражданска авиация в Кишинев, според които въздушното пространство е било своевременно затворено, а експлозията е регистрирана на над 150 километра разстояние. На заден план остават и задълбочаващите се системни проблеми пред украинската държава, включително натискът от Брюксел за разширяване на мобилизационния обхват към женското население поради критичния кадрови дефицит на фронта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34139 прочитания
Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?
ИИ генерирана
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Разминаване между техническите данни и политическата реторика

Заявлението на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Осло относно критична ситуация във въздуха над Молдова предизвика моментна медийна вълна. Според цитираните от него думи на украинския президент, самолетът е бил подложен на непосредствена заплаха от безпилотен летателен апарат при излитане от Кишинев. По-късно публикации в западни издания, позоваващи се на анонимни източници от състава на делегацията, описаха сценарий, при който е било обсъждано дори вдигането на изтребители F-16 за неутрализиране на целта.

Техническият хронологичен отчет на молдовските въздушни власти обаче очертава различна картина. Известието за затваряне на въздушното пространство (NOTAM) е издадено в 16:30 ч., преди борда на украинския лидер да получи разрешение за рулиране и излитане. Ограничението е останало в сила в продължение на 50 минути. По данни на службите за контрол на въздушното движение, намерените отломки от експлодиралия дрон са локализирани на разстояние от приблизително 160 километра от столицата Кишинев – в район, близък до южната граница.

Разминаването между медийната интерпретация и радарните факти подчертава специфичния механизъм, по който се изграждат информационните съобщения в условия на военен конфликт. Отклонение от 150 километра във въздухоплаването представлява значителна дистанция, която изключва непосредствен визуален или тактически контакт с летателния апарат.

Дипломатическият совалков маршрут и процедурите за сигурност

Маршрутът през Молдова се превърна в една от основните транзитни артерии за украинското висше ръководство след пълното затваряне на цивилното въздушно пространство над Украйна през февруари 2022 година. Използването на сухопътен транспорт до Кишинев и последващ полет с правителствен или нает чартърен транспорт е стандартна процедура.

Придвижването на държавни глави в зони с повишен риск се управлява чрез строги протоколи за координация между гражданските и военните ръководства на въздушното движение в съседните държави от НАТО и Молдова. При засичане на неидентифицирани радарни цели в близост до международни въздушни трасета, процедурата изисква незабавно приземяване или задържане на излитащите бордове на земята. Именно тези стандарти са били задействани в Кишинев, което обезсмисля хипотезите за „засада във въздуха“.

В същото време регулярно провежданите визити на украинското ръководство в градове, намиращи се в непосредствена близост до линията на съприкосновение – като Покровск, Краматорск или по-рано Бахмут – показват, че физическото присъствие в рискови зони не е новост. Градове, които първоначално биват обявявани за непревземаеми укрепени пунктове, впоследствие губят оперативната си стойност в зависимост от динамиката на артилерийския и дронов обстрел.

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