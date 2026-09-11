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Свят

Новата власт в Будапеща изгони десет руски дипломати, но пази газовите договори с Москва

/Поглед.инфо/ Смяната на властта в Будапеща и изборът на Петер Мадяр родиха първия сериозен външнополитически трус. Унгария поиска отстраняването на десет руски дипломати, позовавайки се на защита на националния си суверенитет. Зад дипломатическия демарш обаче личи не Толстоевска драма, а хладна търговска сметка: Будапеща се опитва да отблокира спрените от Брюксел милиарди, като същевременно запазва критичните енергийни връзки с Русия. Върви ли унгарският прагматизъм към свръхдоза риск?

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9577 прочитания
Новата власт в Будапеща изгони десет руски дипломати, но пази газовите договори с Москва
Източник: @Себастиан Голноу/dpa/Global Look Press
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Унгарският възел: Изгонване на дипломати по сметка

Унгарското външно министерство връчи нота за експулсирането на десет служители от руската дипломатическа мисия. Новият министър-председател Петер Мадяр обяви в социалните мрежи, че целта е „защита на суверенитета“. Според официални източници външният министър Анита Орбан е информирала предварително руския посланик Евгений Станиславов, позовавайки се на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г.

От руска страна последва бърза реакция. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че отговорът ще бъде „суров и болезнен“.

Тук обаче липсват обичайните гръмки обвинения в шпионаж или саботаж, които съпътстват подобни действия в други европейски столици. В правителственото съобщение няма директни квалификации срещу Москва.

Геополитика на траншовете: Какво иска Будапеща от Брюксел

Причината за този ход не се крие във внезапна промяна в мирогледа на унгарския гласоподавател. Партията „Фидес“ на Виктор Орбан загуби властта, но икономическата реалност в страната остана същата. Унгария има да прибира десетки милиарди евро от Европейския съюз — средства, замразени от Европейската комисия поради спорове за върховенството на закона.

За председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен пълната изолация на Русия е ключов приоритет. Мадяр е наясно с това. Затова Будапеща реши да направи символична жертва.

По оценка на военни анализатори, Унгария дълго време поддържаше пълноценен дипломатически и разузнавателен контакт с Москва — практика, останала непокътната от времето на предишното силово ръководство. Министърът на отбраната Ромулус Русин-Шенди заявява, че стъпката цели „възстановяване на доверието на съюзниците в НАТО“.

Показността е очевидна. Унгария жертва дипломатически бройки, за да задоволи Брюксел, без обаче да докосва критичната инфраструктура.

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|                БАЛАНСЪТ НА БУДАПЕЩА: ОТСТЪПКИ И ГРАНИЦИ                |
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|  ОТСЪПКИ КЪМ ЕС И НАТО                  СЪХРАНЕНИ ВРЪЗКИ С МОСКВА       |
|  • Изгонване на 10 дипломати            • Проект АЕЦ "Пакш II"          |
|  • Ограничаване на контактите           • Дългосрочни газови договори  |
|    в областта на сигурността            • Икономически прагматизъм      |
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