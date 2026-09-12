/Поглед.инфо/ В Ню Делхи се открива поредната среща на върха на БРИКС, която поставя индийското председателство пред сложни финансови и логистични изпитания. Разширяването на формата до десет пълноправни членки и над десет официални партньори съвпада с критични сътресения на глобалните пазари. Военните действия в Близкия изток, заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток и новата вълна от митнически тарифи, налагани от Вашингтон, принуждават незападните икономики да търсят спешни механизми за финансова устойчивост.

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Техническият прагматизъм на Ню Делхи и натискът върху глобалните вериги

Срещата на върха в Ню Делхи започва в условия, които не оставят пространство за чисто декларативна реторика. Индийското председателство проведе над 350 работни срещи през последните 12 месеца — технически маратон от преговори между централни банки, министерства на транспорта и митнически служби. Анализатори в азиатските финансови центрове сочат, че Форин офис и индийското Министерство на търговията се опитват да ориентират формата към конкретни решения за разплащания и логистична сигурност, спестявайки агресивната антизападна фразеология.

Внезапното ескалиране на напрежението около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от суровия петрол за Азия, постави в пряка зависимост енергийната сигурност на Китай и Индия. Суровинният географски възел в Близкия изток не е абстрактна тема, а ежедневен разход за рафинериите в Джамнагар и Нинбо. Както отбелязват международни наблюдатели, азиатските купувачи на суровини са принудени да изграждат застрахователни и разплащателни алтернативи, за да избегнат блокови спирания на доставките.

Индийският премиер Нарендра Моди се опитва да прокара балансиращ курс: поддържане на икономическите връзки със САЩ и Европейския съюз, но едновременно с това обезпечаване на националната транзакционна независимост.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ АЛТЕРНАТИВИ | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1. Национални валути -> Билатерални суоп линии (INR/RMB, INR/RUB) | | 2. Междубанкови съобщения -> Интеграция на SFMS, CIPS и SPFS | | 3. Клирингови платформи -> Локални центрове без участие на NY Fed | +-------------------------------------------------------------------------+

Алтернативният транзактен модел: Защо БРИКС избегна челния сблъсък с долара

Разрастващият се процес на дедоларизация често се интерпретира като опит за събаряне на резервната роля на щатския долар. Реализацията на банково ниво обаче показва съвсем различен прагматизъм. Нито една от ключовите централни банки в БРИКС — включително Резервната банка на Индия (RBI) и Народната банка на Китай (PBOC) — няма интерес от рязък срив на доларовата система, тъй като притежава сериозни резерви в деноминирани в долари средства и американски държавни ценни книжа.

Според публикации в финансово-икономически източници, реалната цел на подготвяните в Делхи споразумения е създаването на "паралелен релсов път" за търговски разплащания. Когато традиционните банкови канали биват блокирани от вторични санкции или високи такси, икономиките от Глобалния Юг използват суоп линии в национални валути, за да не спира обменът на стоки.

"Разширяването на разплащанията извън долара не е идеологическа война, а въпрос на оперативна ликвидност за фирмите, работещи от Мумбай до Шанхай," посочват банкови анализатори.

Така нареченият "завой към Азия" на страните от Близкия изток придобива чисто търговски измерения. Износителите на втечнен природен газ и петрол от Персийския залив пренасочват капиталите си към азиатските пазари, където търсенето остава устойчиво, намалявайки експозицията си в западна юридическа юрисдикция.