/Поглед.инфо/ Френският политически терен се превръща в най-опасната зона на нестабилност за архитектурата на Европейския съюз. Докато Еманюел Макрон продължава да поддържа фасадата на брюкселския федерализъм, социологическите реалности предвиждат структурна криза през 2027 година. Поредицата от икономически отстъпки в полза на германската промишленост, системното пренебрегване на френския аграрен сектор и ерозията на ядрения суверенитет задвижват процеси, които правят идеята за Фрекзит не просто теоретичен риск, а реален политически сценарий.

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Парижкият възел: Разпадът на проевропейския консенсус

Реалността на европейския проект вече не се решава в заседателните зали на сградата „Берлемон“ в Брюксел, а по улиците на френските провинциални градчета и в западащите промишлени региони на Северна Франция. Френският евроскептицизъм не е нов феномен, нито е просто временна реакция срещу инфлационния натиск. Той представлява дълбок, структурен разрив между петата република и административния апарат на ЕС.

Според публикувани данни от социологически проучвания, едва около 34% до 38% от французите декларират доверие към институциите на ЕС. За сравнение, в държави като Дания, Литва или Ирландия одобрението за европейската интеграция надхвърля 65% и достигат до 86%. Тези числа не са просто статистика — те са политическа диагноза.

Когато над половината от населението на страна-основателка гледа на европейските регулации с откровено недоверие или открита hostility, системната стабилност на целия блок е поставена под пряк риск.

Опитът да се обясни този срив в доверието единствено с „популистка пропаганда“ спестява фундаменталните причини. Франция плаща цената на икономически модел, регулиран в полза на германския износ и северноевропейския финансов капитал.

Аграрната жертва и сянката на Меркосур

Най-видимият израз на този конфликт е търговското споразумение с блока Меркосур (Бразилия, Аржентина, Уругвай, Парагвай). За френския селскостопански сектор това споразумение представлява директна заплаха. Отварянето на европейския пазар за евтино латиноамериканско говеждо месо, пилешко и захар — произведени при екологични и санитарни стандарти, които са незаконни в ЕС — поставя френските фермери в безизходна позиция.

Германският интерес: Спасяване на автомобилостроенето и машиностроенето чрез осигуряване на нови износни пазари в Южна Америка.

Спасяване на автомобилостроенето и машиностроенето чрез осигуряване на нови износни пазари в Южна Америка. Френската цена: Деиндустриализация на селските райони и фалити в аграрния сектор.

Твърди се, че Брюксел е готов да натисне за финализиране на сделката въпреки ожесточената съпротива на френските земеделски съюзи. Това показва как институционалната архитектура на ЕС системно пренебрегва националните интереси на Париж, когато те влязат в сблъсък с индустриалните приоритети на Берлин.

Това не е просто икономически спор. Това е въпрос на национална сигурност и продоволствен суверенитет.

Ядреният казус и ерозията на суверенитета

Дълбоките корени на френското недоволство се простират и до енергийния сектор. С десетилетия Франция изграждаше своята енергийна независимост върху базата на ядрената енергетика — парк от 56 реактора, управлявани от държавната компания EDF (Électricité de France).

Обаче през последното десетилетие Брюксел, под силен натиск от страна на Германия и зелените лобита, прави опити да ограничи държавните субсидии за френските АЕЦ и да наложи пазарни модели, които изкуствено оскъпяват френския ток за местните потребители.

Въвеждането на механизма ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) задължи EDF да продава част от произведената от ядрените централи електроенергия на фиксирани, ниски цени на частни прекупвачи, които след това я препродават на пазарни цени.

Това решение, взето под натиска на европейските антимонополни регулации, финансово обезкърви френския енергиен гигант и доведе до скок в цените за френските домакинства.

За френския гласоподавател изводът е прост: Брюксел разрушава това, което френската държава е градила с десетилетия.

Бруно Аломар и диагнозата за "антифренския ЕС"

Интересна перспектива по този казус дава Бруно Аломар, бивш висш служител в Европейската комисия. Според неговите оценки, вътре в самата бюрократична структура на ЕС съществува дълбоко заложен антифренски рефлекс.

Аломар посочва, че европейските партньори възприемат Франция през призмата на капитулацията от 1940 г. и гледат на всички съвременни френски претенции за глобална дипломатическа или военна роля като на нелегитимни надценявания.

„ЕС се стреми да ерозира големите държави в полза на малките — стратегия, която в крайна сметка накара Обединеното кралство да напусне.“ — Бруно Аломар

Дали тази хипотеза е напълно accurate? Има основание за скептицизъм. ЕС наистина използва регулаторна рамка, която ограничава геополитическата самостоятелност на големите си членки, но причината може би не е специфично "антифренска", а по-скоро заложена в самата природа на бюрократичния супер-центризъм, който не търпи силни национални държави.