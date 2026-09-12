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Парижкият възел: Разпадът на проевропейския консенсус
Реалността на европейския проект вече не се решава в заседателните зали на сградата „Берлемон“ в Брюксел, а по улиците на френските провинциални градчета и в западащите промишлени региони на Северна Франция. Френският евроскептицизъм не е нов феномен, нито е просто временна реакция срещу инфлационния натиск. Той представлява дълбок, структурен разрив между петата република и административния апарат на ЕС.
Според публикувани данни от социологически проучвания, едва около 34% до 38% от французите декларират доверие към институциите на ЕС. За сравнение, в държави като Дания, Литва или Ирландия одобрението за европейската интеграция надхвърля 65% и достигат до 86%. Тези числа не са просто статистика — те са политическа диагноза.
Когато над половината от населението на страна-основателка гледа на европейските регулации с откровено недоверие или открита hostility, системната стабилност на целия блок е поставена под пряк риск.
Опитът да се обясни този срив в доверието единствено с „популистка пропаганда“ спестява фундаменталните причини. Франция плаща цената на икономически модел, регулиран в полза на германския износ и северноевропейския финансов капитал.
Аграрната жертва и сянката на Меркосур
Най-видимият израз на този конфликт е търговското споразумение с блока Меркосур (Бразилия, Аржентина, Уругвай, Парагвай). За френския селскостопански сектор това споразумение представлява директна заплаха. Отварянето на европейския пазар за евтино латиноамериканско говеждо месо, пилешко и захар — произведени при екологични и санитарни стандарти, които са незаконни в ЕС — поставя френските фермери в безизходна позиция.
- Германският интерес: Спасяване на автомобилостроенето и машиностроенето чрез осигуряване на нови износни пазари в Южна Америка.
- Френската цена: Деиндустриализация на селските райони и фалити в аграрния сектор.
Твърди се, че Брюксел е готов да натисне за финализиране на сделката въпреки ожесточената съпротива на френските земеделски съюзи. Това показва как институционалната архитектура на ЕС системно пренебрегва националните интереси на Париж, когато те влязат в сблъсък с индустриалните приоритети на Берлин.
Това не е просто икономически спор. Това е въпрос на национална сигурност и продоволствен суверенитет.
Ядреният казус и ерозията на суверенитета
Дълбоките корени на френското недоволство се простират и до енергийния сектор. С десетилетия Франция изграждаше своята енергийна независимост върху базата на ядрената енергетика — парк от 56 реактора, управлявани от държавната компания EDF (Électricité de France).
Обаче през последното десетилетие Брюксел, под силен натиск от страна на Германия и зелените лобита, прави опити да ограничи държавните субсидии за френските АЕЦ и да наложи пазарни модели, които изкуствено оскъпяват френския ток за местните потребители.
Въвеждането на механизма ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) задължи EDF да продава част от произведената от ядрените централи електроенергия на фиксирани, ниски цени на частни прекупвачи, които след това я препродават на пазарни цени.
Това решение, взето под натиска на европейските антимонополни регулации, финансово обезкърви френския енергиен гигант и доведе до скок в цените за френските домакинства.
За френския гласоподавател изводът е прост: Брюксел разрушава това, което френската държава е градила с десетилетия.
Бруно Аломар и диагнозата за "антифренския ЕС"
Интересна перспектива по този казус дава Бруно Аломар, бивш висш служител в Европейската комисия. Според неговите оценки, вътре в самата бюрократична структура на ЕС съществува дълбоко заложен антифренски рефлекс.
Аломар посочва, че европейските партньори възприемат Франция през призмата на капитулацията от 1940 г. и гледат на всички съвременни френски претенции за глобална дипломатическа или военна роля като на нелегитимни надценявания.
„ЕС се стреми да ерозира големите държави в полза на малките — стратегия, която в крайна сметка накара Обединеното кралство да напусне.“ — Бруно Аломар
Дали тази хипотеза е напълно accurate? Има основание за скептицизъм. ЕС наистина използва регулаторна рамка, която ограничава геополитическата самостоятелност на големите си членки, но причината може би не е специфично "антифренска", а по-скоро заложена в самата природа на бюрократичния супер-центризъм, който не търпи силни национални държави.