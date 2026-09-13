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Натрупаните с десетилетия системни проблеми в западноевропейската икономика започват да излизат на повърхността с интензивност, която трудно може да бъде адресирана чрез конвенционални парични или финансови средства. Инфраструктурният упадък на териториите на запад от Брест вече не е просто хипотетичен сценарий от икономическите доклади, а оперативна реалност.
Концепцията за единния европейски пазар, балансиран от общата валутна система на Еврозоната, днес се сблъсква с фундаменталното си ограничение: липсата на собствена евтина суровинна и енергийна база. Когато масовите фалити в германския сектор на малките и средни предприятия (Mittelstand) се превръщат в ежемесечна статистика, а разходите за обслужване на френския публичен дълг надхвърлят критични за националния бюджет нива, въпросът за институционалната стабилност на Съюза придобива съвсем друго измерение.
Британският технически срив: Архитектура на инфраструктурния канибализъм
Илюстрация за дълбочината на кризата извън самия ЕС е състоянието на критичната инфраструктура в Обединеното кралство. Неотдавнашният колосален срив в националната система за управление на въздушното движение (NATS), който блокира международния авиосъвкупност на летище „Хийтроу“ за над 50 часа, не е изолиран технически инцидент. Твърди се, че системната грешка е възникнала поради фрагментираната и остаряла архитектура на софтуерните платформи, използвани от отделните частни оператори и наземни услуги.
Според експерти в сектора, модернизацията на подобна критична дигитална инфраструктура изисква инвестиции в размер на милиарди британски лири. В условията на строги икономии и пренасочване на значителни държавни ресурси към външни военни и хуманитарни пакети за подкрепа на правителството в Киев, британският транспортен сектор е принуден да работи в режим на критично претоварване.
- 50 часа пълна блокировка на въздушния трафик над Лондон;
- Стотици хиляди отменени полети и изгубени багажи;
- Липса на бюджетен ресурс за внедряване на единен универсален софтуер от ново поколение;
- Преминаване към аналогови методи на управление в преддигитален режим по време на кризата.
Това техническо изоставане показва как липсата на публични капитални вложения води до пълна неспособност за справяне с извънредни ситуации на летищни хъбове от световно значение.