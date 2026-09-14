Грешките на феномена: Защо Виктор Орбан загуби властта след 16 години и какво следва за Унгария

/Поглед.инфо/ Политическият феномен на Европа Виктор Орбан претърпя историческо поражение след 16 години непрекъснато управление с абсолютно мнозинство. Какви бяха фаталните политически, дигитални и стратегически грешки, които доведоха до падането на консервативна Будапеща пред либералния натиск, и как започва новата битка за суверенитета на Унгария.

Уважаеми читатели, без съмнение Виктор Орбан е политическият Феномен на Европа. Затова написах книга за него, с която при пълни зали, обиколих 23 града на страната - до началото на пандемията. Книгата излезе с успех в превод и в Унгария.

Наистина политическата му биография е феноменална. Основател на партия на младите демократи за борба с комунизма на 30 март 1988 г., влязъл в световния видеообмен на 16 юни 1989 г. с прочутата си реч на "Площада на героите" в Будапеща, с която призова съветските танкове да напуснат страната.

Орбан е 20 години премиер на Унгария, от които 16 непрекъснато с 2/3 мнозинство и 35 години депутат. Цели 10 години е заместник-шеф на Либералния интернационал и още толкова на ЕНП, когато при Мартенс тази организация имаше 16 премиера.

Беше любимец на Хелмут Кол до последния му дъх и го посети в дома му през 2016 г., докато старецът беше на количка. Единствен от чужбина беше поканен от съпругата му Майке на семейното погребение и след това в любимата кръчма на канцлера в Шпайер. Кол идваше на митингите на Орбан, последния път това беше в Дьор. На митингите идваха и президентите на Франция Жак Ширак и Жискар Д'Естен.

За да дойде времето след години самият Орбан да ходи на митинги на Мелони, Льо Пен, Кикл, Янша, Абаскал. Особено впечатляващо беше французи и австрийци да скандират името му, а Италианско братство в Рим, начело с Мелони, стана на крака да пее "Аванти рагаци ди Буда, аванти рагаци ди Пеща“.

През 2014 г. Орбан стана Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп обявявайки, че ще прави нелиберална демокрация, а 2016г. единствен от Европа го подкрепи. Затова му стана любимец и беше многократно в дома му. Тръмп дори му направи специален концерт и го покани да открие форума CPAC в Далас.

Но и феномените губят... След 16 години изглежда нормално да те сменят. В крайна сметка, демокрацията е ротация.

Прав е Иван Кръстев, че загубата на Орбан е историческа, защото той основа Патриоти за Европа, а Будапеща стана политически, културен и институционален център на консервативна и християнска Европа. Неслучайно само тук Републиканците правеха своя форум CPAC, на който идваха всички десни звезди - от легендата Вацслав Клаус, през надеждата Жордан Бардела, та до Алис Вайдел.

Очевидно Орбан омръзна, както сам той призна. Цяло поколение младежи от пълнолетни на 18 години до 34 г. не са виждали друг премиер. Един извика дори преди изборите "Нека пробваме друг, а ако не става, ще си го върнем".

Можеше ли Орбан, който все пак постигна 39% за партията, да минимализира загубата? Допусна ли грешки? Според мен да!

- Виктор в прекален моралист за днешните времена. Може би, защото е протестант-калвинист. Той жертва президента на страната Каталин Новак - невероятна жена, майка на пет деца, с пет езика и успешен вицепремиер за семейната политика. Защо? Била помилвала неправилно един, който не е педофил, но прикрил педофил, по настояване на виден протестантски лидер в навечерието на посещението на папата.

Няма обаче такава забрана в унгарската Конституция. Тя беше въведена след случката. Така, че президентката, е упражнила правото си на висша милост. Конституцията й даваше право на усмотрение.

- Още по-грешно беше жертвана министърът на правосъдието Юдит Варга. Другата звезда на Фидес, красива жена с три деца, три езика, играеща футбол и свиреща на цигулка. Юдит няма как да не подпише указа за помилване. Като правосъден министър проверява само законността, а нарушение на закона нямаше. Тя няма право да навлиза по същество с причините за помилване, което е изключителен прерогатив на президента.

- Грешката с Юдит стана двойна. След оставката й като министър, Орбан махна от три борда бившия й съпруг Петер Мадяр. Може би е знаел някои неща за поведението му като съпруг, но ако го беше оставил на софрата, онзи щеше да си кльопа и гони мацки, вместо да става лице на опозицията, каквато тя нямаше.

- Орбан подцени Мадяр, наричайки го петле, което няма никога да стане петел. Със сигурност Петер няма да стане политически петел. Но на младите и особено на момичетата, а и каките и лелите, им стига петле - с тесни панталони, добре сложен и наресан, с хубави черни очила и пиещ бира от кутия.

Партиите бяха разпуснати от Брюксел и Сорос и се създаде дигитално движение Тиса. Наля се огромна пара - само лице липсваше и то се намери в неговото. Луд умора няма и момчето тръгна из страната с подкрепата на Фейсбук.

- Много късно Виктор се усети и тръгна да прави дигитални бойни клубове. Онзи го победи в интернет с 75%. Късно, едва след 15 март, тръгна из страната и не остана време да посети дори голям град като Печ.

- Виктор надцени вербалната подкрепа на Тръмп, която наистина беше всекидневна, дори и в деня преди изборите в Будапеща дойде Рубио, а Ванс само три дни преди вота. Може би далеч по-рано Тръмп трябваше да привика, както умее шефа, на Мета и да активира Илон Мъск.

Унгарците ги чух да казват: “Тръмп пари не дава, а Брюксел ще ни даде задържани 16 милиарда евро“.

- Орбан беше безкрайно откровен: “Ще си стоим в ЕС заради обшия пазар и пътуването, но бъдещето е на Евразия. Оттам ще идва науката, техниката, енергията и парите. Ще се отваряме на Изток“.

Това откровение беше използвано от либералните медии и социални мрежи с внушението, че Виктор ще вади Унгария от Европа и ще я праща в Москва.

- Орбан беше длъжен за всеки случай да промени Избирателния кодекс с 106 от 199 мажоритарни кандидати, помагащ за конституционни мнозинства. Него такова вече не му трябваше, а и без това го критикуваха по темата. Пускай им, майка му стара, българската избирателна система и днес Петер щеше да има 120 депутата без конституционно мнозинство. Орбан щеше да предотврати либералния терор със своите 80 народни представители.

- Виктор не активира спортната общност, а можеше, заради уникалната спортна инфраструктура, която направи. То не бяха стадиони, басейни и зали. Дори днес цял свят гледа страхотния лекоатлетически стадион в Будапеща, събрал звездите на света. Цял свят вече гледа финала на Шампионска лига по футбол, две Световни по плуване, състезания на новираната Формула 1.

Не се намери нито един спортист да се обяви срещу Виктор. Но феновете, особено на Ференцварош, не бяха вдигнати на крака. Не им беше обяснено, че много ще патят с новата власт. Всъщност, вече го усетиха и вдигат транспаранти, но след дъжд качулка.

- Орбан надцени народа си и особено младите. Унгарците станаха ултра разглезени. Пенсионерите - от 13 и 14 пенсия, майките с данъчните облекчения и други придобивки. Те го счетоха за нормално, а не им беше обяснено, че в Европа никъде го няма и ще ги загубят от новата власт.

Виктор направи нещо невероятно, след като направи Унгария приятел с Америка, Китай, Русия и Турци. Беше на "Ти“ с Тръмп, Путин, Ердоган и Си Дзинпин. Всичко това обаче отиде на вятъра. Унгария загуби тези държави и ще другарува с Урсулата, Вебер, Мерц и Туск. Ами честито! Ама кой да им го обясни на унгарците? Те видимо не разбираха разликата - във Фейсбук не го пише това.

Ерата "Орбан" завърши след 16 години, които направиха Унгария социална и сигурна за живеене страна.

Започва нова Eра “Виктор Орбан“. Вчера той обяви, че започва съпротива срещу новата неокомунистическа власт, която ще направи Унгария колония на либералния Брюксел. Явно 70 години след октомври 1956 г., през октомври 2026 г., унгарците отново ще се борят за своя суверенитет и християнски ценности.



