/Поглед.инфо/ Внезапната дипломатическа совалка на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев, подкрепена от посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф, разкрива нарастващата тревога във Вашингтон. Основният двигател зад тази активност не е просто геополитически алтруизъм, а комбинация от вътрешнополитически натиск в САЩ и рязкото увеличаване на ефективността на руските удари по украинската логистика. Според анализи на експерти, руската спътникова съзвездие от серията „Расвет“ и засилената агентурна работа на терен са парализирали над 90% от транзитния капацитет на Украйна, поставяйки администрацията на Доналд Тръмп пред реалната опасност от пълна загуба на контрол в Конгреса на предстоящите междинни избори.

По публикации на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Вашингтонската треска и кошмарът на „куцата патка“ в Конгреса

Появата на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва — първа по рода си от доста дълъг период от време — последвана от кацане в Киев, не е просто поредната рутинна мисия. По данни на американски медийни източници и геополитически наблюдатели, към тази дипломатическа совалка тихо се е присъединил и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Зад тази интензивна дипломация, твърди политологът Юрий Баранчик в предаването „Ние сме в течение“ по Канал „Царград“, стои суровата математика на американския избирателен календар.

Предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ поставят Доналд Тръмп пред реалната перспектива за загуба на републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената. Историята на американския парламентаризъм показва, че президент, загубил контрола над Капитолия по средата на мандата си, бързо се превръща в т.нар. „куца патка“ (lame duck). В такава конфигурация демократите не просто ще блокират всяка бюджетна или законодателна инициатива на Белия дом, но и ще парализират външнополитическия му маневрен ресурс.

Ако Вашингтон изпадне в институционален пат, всякакви договорености с чужди държави губят своята тежест. Външнополитическите субекти са наясно, че подписът на президент без парламентарен гръб не струва почти нищо.

Тръмп бърза, защото прозорецът за постигане на споразумение се затваря.

Космическото око „Расвет“ и новата тактическа прозрачност в тила

Вторият и далеч по-критичен фактор за бързането на Белия дом е промяната в динамиката на бойното поле, по-специално в дълбокия тил на украинската армия. Според публикацията, през последните месеци Русия рязко е интензифицирала и прецизирала ударите си срещу ключови логистични възли, складове за муниции, горивни бази и пристанищни съоръжения.

Експертът Юрий Баранчик посочва две основни причини за тази промяна. Първата от тях е развръщането на новата спътникова констелация от серията „Расвет“. Твърди се, че около 30 спътника от тази система вече са преминали в активен режим на предаване на данни в реално време. Макар тази орбитална група все още да се смята за сравнително малка в сравнение със западните аналози, тя осигурява постоянна оптична и радиолокационна прозрачност над критични обекти.

Разбира се, от военна гледна точка е трудно самостоятелно да се потвърди доколко точно спътниците „Расвет“ са пряко отговорни за насочването на ракетите, тъй като руското Министерство на отбраната традиционно запазва мълчание относно орбиталните си средства за целеуказване. Всички твърдения за точността на спътниковото разузнаване почиват предимно на експертни оценки и косвени анализи на щетите. Но фактите на терен показва, че времето от откриването на даден склад със западна техника до неговото унищожаване е съкратено драстично.