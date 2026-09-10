Указ 604 на Кремъл поставя стратегическите частни компании под временен държавен контрол

/Поглед.инфо/ На фона на продължаващите военни действия, интензивните атаки с безпилотни апарати и оперативния натиск върху горивния сектор, в правната система на Руската федерация влезе в сила Указ № 604 на президента „За мерките за осигуряване на сигурността на обекти от критична инфраструктура“. Документът, останал извън фокуса на широкия обществен дебат, регламентира възможността за въвеждане на държавен контрол върху частни корпорации, които не осигуряват необходимата защита на стопанисваните от тях обекти. Според редица наблюдатели и икономически анализатори това решение създава институционална рамка за мащабно преструктуриране на частния сектор и ограничаване на влиянието на компрадорските бизнес елити.

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Правната капандура: Член 8 от Закона за военното положение

За разлика от повърхностното четене, което вижда в Указ № 604 просто козметична мярка за сигурност, детайлният анализ на документа разкрива дълбока връзка с Федерален конституционен закон № 1-ФКЗ „За военното положение“. Малко известен факт е, че правният режим, въведен през есента на 2022 г. в четирите нови региона (ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област), автоматично активира определени членове от нормативната уредба, които имат екстратериториално действие за цялата територия на Руската федерация. По-конкретно, Член 8 от цитирания закон дава пълно право на федералните органи да ограничават правата на юридическите лица и да изземват или прехвърлят под временно управление производствени мощности, ако това се изисква от нуждите на отбраната.

По оценки на правни експерти, Указ № 604 умишлено не съдържа конкретни и изчерпателни критерии за това какво точно представлява „недостатъчна защита“. В обхвата на документа влизат абсолютно всички аспекти на сигурността – от физическата и противодронната отбрана на индустриалните обекти до киберсигурността, екологичните стандарти и продоволственото обезпечаване. В правния патримониум на страната вече съществува Федерален закон № 187-ФЗ „За сигурността на критичната информационна инфраструктура“, но той предвиждаше основно глоби и административни предписания. Новият указ прескача административните процедури и директно задейства оперативен държавен контрол над активите, ценните книжа и дяловите участия на засегнатите компании.

Това означава, че ако дадена частна рафинерия или енергийно разпределително дружество допусне пробив в киберзащитата си или не инсталира достатъчно специализирани системи за радиоелектронна борба (РЕБ), държавата не просто ще глоби ръководството. Росимущество или оправомощена държавна корпорация като „Ростех“ или „Роснефт“ може да влезе в ролята на временен управляващ на цялото юридическо лице. Без да се чака съдебно решение, без да се преминава през продължителни процедури по ликвидация.

Прилагането на подобен механизъм вече има прецеденти в руската съдебна практика през последните две години, макар и на други основания.

От приватизацията през 90-те до действията на Генералната прокуратура

Процесът на реприватизация в Русия не започна с Указ № 604. Според данни, публикувани в специализирани правни издания, от началото на 2022 г. до средата на 2024 г. Генералната прокуратура на Руската федерация, оглавявана от Игор Краснов, е инициирала над 550 съдебни дела за връщане на активи в държавна собственост. Общата стойност на иззетите или прехвърлените под държавен контрол предприятия надхвърля 6 трилиона рубли.

Механизмите, използвани от прокуратурата до момента, стъпваха върху три основни кита:

Отмяна на приватизационни сделки от 90-те години поради липса на разрешение от федералното правителство (както бе в случая със Соликамския магнезиев завод и Челябинския електрометалургичен комбинат - ЧЕМК);

Законите срещу корупцията и незаконното обогатяване на държавни служители, притежаващи скрити бизнес активи;

Искове срещу чуждестранни инвеститори и местни собственици, обвинени в умишлено спиране на производството или „екстремистка дейност“ в вреда на националната сигурност.

Указ № 604 обаче въвежда съвсем нов елемент. Той вече не се рови в документите от 1993 г. и не търси процесуални пороци при раздържавяването на активите от епохата на Анатолий Чубайс. Той поставя въпроса в настояще време: способни ли сте днес да осигурите непрекъсваемост на производствения цикъл в условията на военен конфликт?

Твърди се, че интензивността на атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи (НПЗ) през първата половина на годината е разкрила сериозен конфликт на интереси между частните собственици и държавните военни структури. Частните корпорации настояваха Министерството на отбраната да разположи държавни зенитно-ракетни комплекси С-300 или „Панцирь-С1“ около техни частни съоръжения – като рафинериите в Кстово, Рязан или Славянск на Кубан. От своя страна военното ръководство заемаше позицията, че средството за противовъздушна отбрана е ограничен ресурс, който трябва да покрива предната линия и стратегическите военни обекти, докато частният капитал е длъжен сам да финансира и изгражда пасивна защита, мрежови заграждения и да купува търговски системи за РЕБ.