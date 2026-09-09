Абонирай се
Русия

Моделът Пекин срещу „стълбовете“ на Решетников: Сблъсъкът между китайския гигаватизъм и руската бюрокрация

/Поглед.инфо/ В рамките на осмия Руско-китайски енергиен бизнес форум във Владивосток се очерта фундаментален разкол в икономическото мислене. Докато главният изпълнителен директор на „Роснефт“ Игор Сечин отчита колосален скок в индустриалния капацитет на Пекин и разширяване на двустранния стокооборот над 200 милиарда долара, вътрешноруското стопанско планиране остава затворено в концептуалните капани на миналото. Депутатът Михаил Делягин подлага на дисекция държавния управленски апарат, показвайки как китайската енергийна стратегия контрастира с липсата на инвестиционен визионерство у дома.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26843 прочитания
Моделът Пекин срещу „стълбовете“ на Решетников: Сблъсъкът между китайския гигаватизъм и руската бюрокрация
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на авторски екипи и коментари на Михаил Делягин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато данните от Владивосток бъдат поставени до административните доклади от финансовите министерства в Москва, картина на съвременното геоикономическо разцепление става болезнено явна. На провелия се осми Руско-китайски енергиен бизнес форум, организиран в рамките на Източния икономически форум, Игор Сечин изнесе цифри, които в нормална стопанска среда биха предизвикали незабавна мобилизация. Вместо това руската икономическа върхушка продължава да упражнява риторика, наследена от епохата на 90-те години.

За последните три десетилетия търговският обмен между Москва и Пекин е нараснал над петдесет пъти. Това не е просто статистически показател, а тектонична промяна във физическите потоци на суровини. Взаимната търговия за първите седем месеца на 2026 г. бележи ръст от над 25%, като основен двигател остават въглеводородите и суровинните ресурси.

Проблемът обаче не е в обемите на износа. Проблемът е в това какво прави Пекин с тези суровини и какво прави Москва с приходите от тях.

Електрическият монолит на Изток

Според изнесените от Сечин данни, Китай вече контролира около 30% от световното промишлено производство. За сравнение, това е практически двойно повече от дела на Съединените щати и Европейския съюз, взети заедно. Нещо повече — стойността на производствените активи в Китай надхвърля близо два пъти годишния брутен вътрешен продукт на страната. Това означава наличие на реална, капитализирана инфраструктура, а не надута услугова икономика.

За да функционира тази фабрика на света, е необходима енергия с невъобразими мащаби. Твърди се, че към 2025–2026 г. Китай вече консумира с 40% повече електроенергия от САЩ и ЕС комбинирано. Общият инсталиран капацитет на китайската енергийна система достигна 4000 гигавата — трикратно превъзходство спрямо американската мрежа.

Пекин изгражда модела си без догматични залитания. В момента там се реализира най-мащабната програма за строителство на АЕЦ в света — всеки втори реактор, който се изгражда на планетата, се намира на китайска територия. Русия, чрез „Росатом“, участва активно в този процес, осигурявайки технологии и горивен цикъл. Същевременно въглищната генерация запазва дял от 40%, но през модернизирани, нискоемисионни мощности. Възобновяемите източници вече дават една четвърт от енергията, като целта за 2030 г. е 30%.

Това е пълна физическа самодостатъчност. По време на т.нар. „Ормузка криза“ или при периодични трусове на пазара на нефт, китайската индустриална машина продължава да работи, защото има стратегически резерви и готова инфраструктура.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна
Украйна

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна

/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов

09.09.2026 18:00
Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори
Свят

Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори

/Поглед.инфо/ В този разговор с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставям въпроса, който става все по-труден за заобикаляне: остана ли изобщо реален дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна? Говорим за контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, совалките на Уитков и Кушнър, руските условия, поведението на европейските лидери и кризата на западната дипломация. Стигаме и по-далеч – до Германия, възхода на алтернативните партии и въпроса кого всъщност представлява днешният европейски политически елит. Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Анастасия Гешева.

09.09.2026 17:30
ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.
Европа

ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.

/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.

09.09.2026 17:12
Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта
Русия

Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта

/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.

09.09.2026 16:51
Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва
Русия

Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

09.09.2026 16:44
Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м
Поглед към Китай

Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.

09.09.2026 16:17
Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им
Поглед към Китай

Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им

/Поглед.инфо/ С поздравително послание китайският председател Си Дзинпин поздрави всички учители в Китай по повод техния празник. Денят на учителя се отбелязва всяка година в Китай на 10 септември.

09.09.2026 16:06