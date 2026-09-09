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Свят

Вашинтон натиска Киев за конституционни промени и признаване на новите граници! Мисията на Уиткоф разкрива икономическите планове на САЩ след конфликта

/Поглед.инфо/ Поредица от тайни совалки между Москва, Варшава и Киев разкрива опитите на администрацията във Вашингтон да наложи рамка за замразяване на украинския конфликт. Според информирани източници, пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съвместно с шефа на ЦРУ Джон Ратклиф, са представили пред украинското ръководство условия, включващи отказ от територии и промени в конституцията на страната. На този фон Москва възобнови ударите си по ключови обекти в Киев, демонстрирайки, че военният натиск остава основен лост за преговори.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 32563 прочитания
Вашинтон натиска Киев за конституционни промени и признаване на новите граници! Мисията на Уиткоф разкрива икономическите планове на САЩ след конфликта
ИИ генерирана
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Дипломатическата совалка Москва–Киев и новите ултиматуми

Преди камерите да бъдат изключени в Кремъл, бе запечатан само кратък фрагмент от разговора между руския президент и пратениците на американския държавен глава. Констатирането, че ситуационната рамка е сложна, всъщност бе единствената официална формулировка след тричасовите преговори зад затворени врати. Пътуването на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не бе съпътствано от медиен шумен антураж, което само по себе си сочи за опит за пряко договаряне извън протокола на публичната дипломация.

Интересен е транзитният маршрут. След Москва пратениците кацнаха в Полша, а оттам с нощен влак пристигнаха в украинската столица. Зад четиричасовия разговор с Володимир Зеленски, към който по-късно се присъединиха съветниците по сигурността на Париж, Берлин и Лондон, се крие нарастващо напрежение. Както заяви народният представител от Върховната рада Анна Скороход, донесените от Вашингтон параметри са значително по-строги спрямо предишните проектоспоразумения. Според нея от Киев вече твърдо се изисква юридическо и конституционно признаване на реалностите на терена – де факто загубата на контрол върху Донбас и Новоросия.

Зад тези искания се вижда желанието на САЩ да преформатират правната рамка. В Украйна промяна в Конституцията по време на извънредно или военно положение е практически блокирана от сегашния нормативен ред, което създава правен парадокс за кабинета в Киев.

Включването на европейските съветници по сигурността на по-късен етап от разговорите в Киев показва дълбокото разделение между англосаксонската стратегия и европейските столици. Докато Берлин и Париж се опитват да запазят някаква форма на институционален контрол върху процеса, Вашингтон действа през паралелни, частни и разузнавателни канали. Спекулира се, че британското присъствие е имало за цел да компенсира евентуално прекалено отстъпчиво поведение от страна на украинския екип, но реалността е, че европейските участници бяха поставени пред свършен факт от пратениците на Белия дом.

Тайният разузнавателен вектор: Мисията на Джон Ратклиф

Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф, предхождащо цивилната мисия на Уиткоф и Кушнер, не бе просто протоколен акт, а оперативно разузнавателно подсигуряване. Пристигането на шеф на американското разузнаване в Москва винаги е сигнал за преминаване към технически детайли, които засягат пряко механизмите за контрол над оръжията и идентификацията на "червените линии" на двете ядрени свръхсили.

Зад затворените врати на разузнавателните централи се договарят параметри, които не присъстват в нито един официален меморандум. Става дума за коридорите за спътниково наблюдение, за границите на кибератаките срещу критична инфраструктура и за потенциалния режим на наблюдение при евентуално прекратяване на огъня. Ратклиф е сonditio sine qua non – без неговото потвърждение, че руската страна е готова да спазва оперативните граници, политическите фигури като Кушнер и Уиткоф изобщо не биха предприели пътуването до Москва.

Освен това, оперативната обстановка в самия Киев и промените в разузнавателния баланс на терена са били основна тема на разговорите. Ратклиф е имал задачата да анализира доколко украинската страна е запазила способността си да управлява отбраната в условията на системно унищожаване на логистичните възли.

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