Турция ще продължи да укрепва връзките си с ШОС

/Поглед.инфо/ Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви на 7 септември, че страната му ще продължи да укрепва връзките си с Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

След заседание на кабинета Ердоган посочи, че Турция е партньор за диалог на ШОС. „През последните години засилихме отношенията си с редица регионални организации, като ШОС е една от най-важните сред тях“, каза той. Президентът отбеляза, че страните членки от ШОС представляват значителен дял от световното население и икономическото производство и имат „огромен потенциал“.

По време на срещата на формата „ШОС+“, състояла се миналата седмица в Бишкек, Ердоган отново потвърди решимостта на Турция да засили търговията със страните членки на ШОС.