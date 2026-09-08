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Украйна

Дипломатически сондажи и енергиен колапс: Украйна навлиза в най-критичната си зима.

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на дипломатическите сондажи между Вашингтон, Москва и Киев се очертава суровата реалност на сухопътния и икономическия фронт. Докато американските пратеници оценяват възможностите за компромис, инфраструктурата на Украйна е свита от 60 на едва 12 гигавата генерационен капацитет. С над 144 000 регистрирани случая на дезертьорство и срив в морския износ, идващата зима се превръща в основен фактор, който ще принуди задействането на нови геополитически реалности.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 41674 прочитания
Дипломатически сондажи и енергиен колапс: Украйна навлиза в най-критичната си зима.
ИИ генерирана
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Инфраструктурният срив: От 60 на 12 гигавата

Математиката на оцеляването през предстоящия есенно-зимен сезон се съдържа в две конкретни числа: 60 гигавата инсталирана мощност преди началото на мащабните военни действия през 2021 година спрямо едва 12 гигавата наличен капацитет в настоящия момент. По изчисления на енергийни експерти, загубата на над 75% от генерацията не е просто временно прекъсване, а структурна ликвидация на базовия товар. Ядрените мощности в Ровно, Хмелницки и Южноукраинск осигуряват физическия минимум, но без балансиращите въглищни и хидроцентрали — като разрушените ТЕЦ Триполска, ТЕЦ Змиевска и каскадата по река Днепър — мрежата губи честотна стабилност.

Градската администрация в Киев обяви, че подготвя закупването на 20 000 хранителни пакета и организирането на топла храна за 25 000 души при продължителни системни сривове. За над тримилионно население подобни цифри представляват под 1% покритие на реалните потребности.

Паниката в търговската мрежа вече се измерва сухи от търговските вериги:

  • Ръст от 69% при продажбите на автономни бензинови и дизелови генератори.
  • 67.8% увеличение при устройствата за непрекъсваемо захранване (UPS).
  • 61.4% скок в търсенето на преносими отоплителни уреди и котлони.
  • Изтегляне на подготвителните покупки за зимните празници с цели два месеца по-рано.

Дипломатическата мъгла около мисията „Уиткоф - Кушнер“

Паралелно с битовата криза се развива совалката на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Преговорите им в Москва, последвани от срещи в Киев, родиха поредица от взаимноизключващи се медийни изтичания. Според една от версиите, украинската страна продължава твърдо да отхвърля формулата „територия срещу мир“. Според друг масив от информация, разпространяван от западноевропейски дипломати, Вашингтон упражнява натиск за приемане на фактическата линия на съприкосновение като отправна точка.

Липсата на официално потвърдени детайли от страна на Кремъл, където заявиха, че нямат официална информация за съдържанието на киевските разговори, показва, че американската страна се опитва да опипа почвата без предварителни ангажименти. Твърди се, че екипът на Доналд Тръмп подхожда транзакционно — търси се моментът, в който цената за поддържане на украинския държавен апарат ще надхвърли стратегическата полза за САЩ.

В азиатски аналитични издания вече се лансира хипотезата, че за киевското ръководство удължаването на конфликта е въпрос на лично и финансово оцеляване до осигуряването на т.нар. „План Б“ за евакуация на ключови фигури.

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