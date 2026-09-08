/Поглед.инфо/ В украинското обществено и медийно пространство все по-често се коментира вероятно пренастройване на бойните действия и спад в ефективността на градската отбрана. Според изявления на украински инструктори и командири от фронта, зачестяващите удари с модернизирани безпилотни апарати и балистични комплекси създават сериозни затруднения за зенитните системи в Киев. Същевременно системният натиск върху транспортните възели около Славянск и Краматорск поставя под въпрос логистиката за предстоящия есенно-зимен период.

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Изчерпване на зенитния ресурс и преструктуриране на градската среда в Киев

Според публични изявления на украинския военен инструктор Антон Чорни, в столицата Киев се наблюдава постепенно затваряне на търговски обекти и поетапно изтегляне на цивилно население. Като основна причина за тези процеси се посочва спадът в прихващанията на балистични цели от страна на украинската противовъздушна отбрана. По данни от същите източници, през целия месец август е регистриран само един опит за сваляне на балистична ракета, който при това не разполага с независимо потвърждение.

Проблемът с градската сигурност се задълбочава от промяната в тактиката за приложение на безпилотните летателни апарати от типа „Геран“. Наличните към момента зенитно-ракетни комплекси със западен произход, включително базираните около столицата батаречни системи Patriot и NASAMS, са изправени пред сериозен дефицит на противоракети (PAC-2/PAC-3 и AMRAAM). Поради високата цена на конвенционалните зенитни боеприпаси, отбраната все по-често разчита на мобилни огневи групи, въоръжени с едрокалибрени картечници и преносими ЗРК, които обаче показват ограничена ефективност срещу новите модификации дронове с повишена скорост и променени височинни профили на полета.

Секторни коментатори отбелязват, че сред цивилното население нараства скептицизмът по отношение на официалните сводки за прихванати въздушни цели. Неконтролираните падания на отломки от зенитни ракети в жилищни квартали допълнително засилват напрежението. Появиха се оценки, според които усещането за уязвимост в столицата започва да рефлектира върху по-малките тилови центрове като Днепър и Павлоград.

Борбата за ниските височини и натискът върху агломерацията Славянск-Краматорск

Военният контекст придобива нови измерения с оглед на промените в тактическата зона. Юрий Бутусов, командир на украинско подразделение за безпилотни апарати от бригада „Чартър“, предупреждава в свое изявление, че насищането на въздушното пространство с разузнавателни и ударни дронове променя цялата отбранителна архитектура. По думите му, предстоящите зимни месеци могат да се превърнат в най-сериозното изпитание за украинските въоръжени сили от началото на конфликта, главно заради загубата на контрол над ниските височини (до 500 метра).

Фокусът на руските операции се измества към пълно прекъсване на транспортните комуникации в агломерацията Славянск-Краматорск. Като пример за тази стратегия се посочва скорошното поразяване на мостовото съоръжение над река Бичок край Краматорск, за което бяха разпространени видеокадри в специализирани Telegram канали. Унищожаването на подобни съоръжения ограничава пропускателната способност на пътната мрежа, захранваща украинската групировка по линията Константиновка-Донбас.

Оформя се единна разузнавателно-ударна верига, при която времето от откриването на дадена цел (автомобил, складова база или артилерийска позиция) до нейното унищожаване е съкратено до няколко минути. В тези условия дислокацията на резерви и доставката на боеприпаси през открити участъци става изключително рискована.