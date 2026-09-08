Войната на силовите структури в Киев: Скандалът с кол центровете и сблъсъкът между НАБУ и Главната прокуратура

/Поглед.инфо/ Разкриването на организирана престъпна група в Главната прокуратура на Украйна и последвалата оставка на главния прокурор Руслан Кравченко маркират нов етап в институционалния сблъсък в Киев. Според публични разследвания и информация от НАБУ, висши прокурори са осъществявали чадър над мрежа от измамни кол центрове, генериращи десетки милиони долари месечно. Скандалът, наречен неофициално операция „Картаген“, разкрива дълбокото разцепление между прозападните антикорупционни органи и украинските силови структури.

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Анатомията на един нощен обиск: От СБУ до сейфовете с долари

Разразилият се скандал в сградата на Главната прокуратура в Киев не е просто поредната новина от криминалната хроника. В деня, в който бе съобщено за инцидент с дрон в близост до централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), оперативни сътрудници на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) нахлуха в кабинетите на сградата на ул. „Резницка“. Официалното съобщение за разкрита престъпна мрежа, оглавявана от началника на киберотдела Сергий Кропива, се превърна само във фасада за много по-мащабна акция.

Според разпространените от разследващите данни, прокурори от високите етажи са прибирали системни подкупи, за да осигуряват институционален чадър над финансови кол центрове, специализирани в телефонни измами срещу чужди и украински граждани. В докладите на НАБУ се споменават установени преки преводи: 450 000 долара за недвижимо имущество и луксозни стоки, 270 000 долара към трети лица и над 225 000 долара в банкови сметки на роднини, оформени като легален бизнес.

Действията на антикорупционните органи обаче бързо излязоха от рамките на киберотдела. Нощните обиски засегнаха директно кабинетите на главния прокурор Руслан Кравченко и неговия първи заместник Мария Вдовиченко.

В опит да овладеят щетите, от пресцентъра на Главната прокуратура първоначално отричаха за обиските, но по-късно излязоха с позиция, че действията спрямо ръководството „изискват отделна правна оценка“. От държавното обвинение твърдят, че по време на обиските антикорупционните агенти са достъпили материали от производства срещу висши служители на самата Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) и НАБУ.

Разследващите разпространиха снимков материал от открит в сградата на прокуратурата сейф, съдържащ по предварителни оценки между 2 и 3 милиона долара в брой. Кравченко публично заяви, че такъв сейф в ведомството му не съществува и че той няма нищо общо с намерените средства.

Системата на „абонаментните такси“: Финансовата архитектура на схемата

По информация на киевското издание „Зеркало недели“, в Украйна от години функционира строго структуриран пазар на измамническите кол центрове, наброяващ около хиляда активни единици. Този сектор е разделен на две основни категории.

Първата са т.нар. „бели шапки“ – центрове, функциониращи с неформалното покровителство на силовите ведомства, включително СБУ и Главното разузнавателно управление (ГУР). Втората категория са „черните шапки“ – оператори без държавен чадър, които периодично биват удари сутрин пред камерите, за да се отчита дейност пред обществеността и западните партньори.

Схемата е работила чрез фиксирана месечна „абонаментна такса“.

Категория Брой центрове Стара такса (месечно) Нова такса (след преразпределение) Общ месечен оборот „Бели шапки“ ~500 $20,000 $24,000 ~$20,000,000 Прокурорски дял - $3,000,000 $7,000,000 -

След назначаването си, според източници от разследването, Кравченко е предприел опит за пренаписване на финансовите правила. Увеличението на прокурорския дял от 3 на 7 милиона долара месечно чрез вдигане на индивидуалната такса на 24 000 долара е предизвикало съпротива сред самите организатори на сенчестия бизнес. Твърди се, че именно този вътрешен конфликт е отворил пролуката за изтичане на информация към НАБУ.

В аудиозаписите, публикувани от разследващите, фигурира лице с презиме „Андреевич“, идентифицирано от наблюдатели като препратка към миналото на Кравченко в данъчната служба.