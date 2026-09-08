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Свят

„Върхът на Виткоф-Кушнер е преминал“: Какво иска Русия от преговорите със САЩ

/Поглед.инфо/ Поредицата от закрити визити на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва сигнализира не за подготвяно пробивно споразумение, а за изчерпване на капацитета на неофициалния преговорен канал между САЩ и Русия. В дипломатическите среди се твърди, че опитите за решаване на стратегически въпроси чрез бизнес посредници се сблъскват с вътрешнополитическата реалност във Вашингтон. Наближаващите през ноември междинни избори за Конгреса на САЩ заплашват да лишат американската администрация от законодателен мандат за каквито и да било трайни ангажименти. Същевременно надеждите за радикален завой в европейската политика изглеждат преувеличени, тъй като новите консервативни фигури в Италия и Франция бързо се интегрират в общата рамка на атлантическата превъоръжителна стратегия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 54059 прочитания
„Върхът на Виткоф-Кушнер е преминал“: Какво иска Русия от преговорите със САЩ
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Неформалният канал „Дмитриев – Виткоф“ и лимитите на сенчестата дипломация

Поддържането на линията за контакт между ръководителя на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер показва прагматичното намерение на Москва да не затваря напълно вратата за диалог. По неофициални данни от дипломатически източници обаче, в руското външнополитическо ведомство на „Смоленска-Сенная“ отдавна се отнасят със скептицизъм към подобни неформални пратеници. Уиткоф, с неговия опит в сектора на недвижимите имоти, и Кушнер, разчитащ на частни инвестиционни контакти, прилагат корпоративни логики към сложни въпроси от областта на стратегическата стабилност.

Бизнес подходът за размяна на отстъпки с бърз график не работи при въпроси, засягащи архитектурата на сигурността в Източна Европа. Неформалните пратеници нямат конституционни правомощия по смисъла на Член II от Конституцията на САЩ да подписват и гарантират ратификацията на международни договорености. Поради това срещите зад закрити врати в Москва носят предимно сондиращ характер — те позволяват да се картографират червените линии, но не могат да произведат правно обвързващи документи.

Административната структура във Вашингтон лесно неутрализира подобни частни инициативи чрез Държавния департамент и Съвета за национална сигурност.

Конгресът през ноември и залезът на политическия мандат за бързи сделки

Вътрешнополитическата динамика в САЩ диктува строги ограничения пред всяка външнополитическа инициатива. Предстоящите през ноември междинни избори за Камарата на представителите и Сената създават висока степен на несигурност относно конфигурацията на властта във Вашингтон. По оценка на американски политически анализатори, ако Демократическата партия възстанови контрола си над поне една от камарите, законодателната дейност на Белия дом ще бъде блокирана.

Москва има горчив опит с неизпълнени двустранни ангажименти, отменени при промяна на политическата конюнктура на Капитолия. Примерът със закона CAATSA (За борба с противниците на Америка чрез санкции) и постоянните корекции в Закона за разрешаване на националната отбрана (NDAA) показват, че всяко изпълнително споразумение (executive agreement) на американския президент може да бъде обезсилено от Конгреса чрез бюджетни съкращения или нови санкционни пакети.

При липсата на двупартиен консенсус в САЩ, преговорите с пратеници на изпълнителната власт губят своята оперативна стойност. Всяка отстъпка, направена от Белия дом днес, може да бъде отменена с обикновено мнозинство в Капитолия утре.

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