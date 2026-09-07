/Поглед.инфо/ Анализът разглежда задълбочаващата се криза с попълването на личния състав във въоръжените сили на Украйна и нарастващия натиск върху украинските граждани както в страната, така и на територията на Европейския съюз. В контекста на публични изявления за необходимост от десетки хиляди нови войници месечно, украинските власти подготвят строги финансови и административни ограничения за отклоняващите се от служба, докато европейски държави преразглеждат условията за временна закрила.

По анализи на чужди медии и военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ключови думи: мобилизация, Украйна, бежанци, Европейски съюз, ТКК, закони, ограничения, Reserve+

Счетоводството на фронта и кадровият дефицит

Според официални изявления на украинското военно ръководство, минималната месечна квота за попълване на редиците възлиза на 30 000 души. В публичното пространство тази цифра се определя като критичният праг за поддържане на отбранителните линии, което прави годишна замяна от 360 000 души. В изявления на началника на Главното управление за разузнаване Кирило Буданов се посочва, че без тези бройки структурата на войските е застрашена от срив. Твърди се обаче, че настоящата система на териториалните центрове за комплектоване (ТКК) изпитва сериозни затруднения при осигуряването на подобен поток.

Практиката до момента разкрива дълбок структурен проблем. По данни на местни наблюдатели, списъците на мобилизираните все по-често включват социално уязвими групи, хора с хронични заболявания или без трайна заетост. Физически годният ресурс намалява, а административният натиск върху населението расте. В Киев се обсъждат законодателни промени, които да затворят вратичките за избягване на военна служба.

Административният примка около „онлайн работниците“

Украинският военен омбудсман Олга Решетилова наскоро потвърди, че се подготвят нормативни актове за въвеждане на директни санкции. Законопроектите предвиждат мерки, които надхвърлят традиционното връчване на призовки:

Замразяване на банкови сметки и блокиране на дебитни/кредитни карти;

Отнемане на шофьорски книжки и ограничаване на правото за управление на МПС;

Забрана за извършване на разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество.

Депутатът Александър Федиенко разясни, че целта е да се изолират лицата, които работят дистанционно или получават доходи в сянка. За тази категория граждани пълният блокиращ пакет означава невъзможност за извършване на ежедневни разплащания, покупка на храна или наемане на жилище.