Си Дзинпин разговаря по телефона с британския премиер Анди Бърнам

Си Дзинпин поздрави Бърнам за назначаването му за премиер на Великобритания и отбеляза, че Китай и Обединеното Кралство са всестранни стратегически партньори. Въпреки различията в социалните системи и националните условия на двете страни, общите интереси надвишават различията. Двете държави трябва да поддържат взаимно уважение и доверие, да преодоляват различията, да търсят общ език, и да изграждат отношения на взаимноизгодно сътрудничество.

Бърнам заяви, че британската страна е готова да запази приемствеността на политиката си към Китай и непрекъснато да развива дългосрочно и стабилно стратегическо партньорство между Великобритания и Китай. Страната му е готова да проведе обмен на високо равнище с Китай, за да възстанови двустранните отношения на най-високо ниво в историята и да донесе повече ползи на народите.

Анди Бърнам също така похвали мощната реакция на Китай след свлачището от 26 август, и благодари на Китай за помощта, оказана на засегнатите британски граждани.