/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.

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Валутният парадокс и официалната цифра от 60 милиарда

Заявената от главния изпълнителен директор на "Рособоронекспорт" Александър Михеев сума от 13 милиарда долара за първите шест месеца на 2026 г. формално изглежда като драматичен прелом във външнотърговския баланс на руския военнопромишлен комплекс. Според разпространената информация този обем вече изравнява целия показател за предходната 2025 година, а общото портфолио от поръчки се твърди, че надхвърля 60 милиарда долара — цифра, която превъзхожда предвоенните 55 милиарда от 2021 г.

Зад тези внушителни финансови стойности обаче се крие значителна разлика между подписани хартиени ангажименти и физически извършени доставки. Независими аналитични центрове, включително Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI), регистрираха спад на физическия обем на руския военен износ с близо 64 процента в периода между 2021 г. и 2025 г. Това отстъпление свали Москва от традиционното ѝ второ място в световната ранглиста, като я изтласна зад Франция.

Договорите за продажба на тежко въоръжение — от изтребители Су-35 и зенитно-ракетни комплекси С-400 до тежка бронирана техника — представляват многогодишни финансови рамки. Те включват авансови плащания, трансфер на технологии, изграждане на сервизна инфраструктура и график за поетапна реализация, понякога разтегнат в рамките на цяло десетилетие.

Въпросът за разплащанията също не е за пренебрегване. След отрязването на руските държавни банки от системата SWIFT и въвеждането на вторични американски санкции, транзакциите по тези 60 милиарда долара преминават през сложни схеми в ОАЕ дирхами, китайски юани и индийски рупии. Проблемът с блокираните индийски рупии в сметки тип Vostro в Ню Делхи през последните години показа, че самото подписване на договор далеч не гарантира бързото му превръщане в ликвидна чуждестранна валута.

Двойният конвейер: Има ли наистина конфликт между фронта и износа?

Логистичната въпросителна остава неизбежна — как държава, за която се твърди от прессекретаря на президента Дмитрий Песков, че навлиза в решителна фаза на интензивен военен конфликт, може да си позволи да товари оръжие за чужбина. Според разписаната стратегия на държавната корпорация "Ростех" до 2036 г., законът задължава заводите да изпълняват приоритетно Държавната отбранителна поръчка (ДОП).

Принципът на "паралелния конвейер" намира своето техническо обяснение в спецификацията на експортната продукция. Руските оръжейни системи, предназначени за чуждестранни клиенти, носят индекса "Е" (експортен) и са съобразени с технически задания, които в много случаи радикално се различават от стандартите на Министерството на отбраната на РФ.

Танкът Т-90С, произвеждан за Индия или Алжир, използва различна система за управление на огъня, радиооборудване и термични мерници в сравнение с модификацията Т-90М "Прорыв", която се доставя на руската армия. Същото важи за самолетите Су-35SE и бойните машини на пехотата БМП-3М. Пренасочването на вече произведена експортна машина към линията на съприкосновение в Украйна често изисква преоборудване, премахване на чужди криптографски блокове и монтаж на руски системи за връзка и бордова защита.

В производствените площадки като "Уралвагонзавод" в Нижний Тагил или Комсомолския на Амур авиационен завод (КнААЗ) съществуват линии, чийто капацитет е бил исторически заделен за чуждестранни поръчки. Твърдението на Генералния директор на "Ростех" Сергей Чемезов от ноември 2025 г., че индустрията е достигнала ритъм, позволяващ едновременното покриване на фронтовите нужди и разширяване на износа, почива върху трисменен режим на работа и мащабно разширяване на цеховете за компоненти.

Но тук възниква въпросът за тесните места във веригата на доставки — най-вече при сложните оптикоелектронни системи, авиационните двигатели АЛ-41Ф1С и микроелектрониката, които изискват специализирани ресурси и не могат да бъдат умножени безкрайно само чрез въвеждане на извънреден труд.