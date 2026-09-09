Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им

Си Дзинпин изрази надежда, че всички учители ще изпълняват основната си задача да изграждат нравствеността и да възпитават. Той призова те активно да популяризират духа на педагозите, да поддържат висок учителски морал и професионален стил, както и постоянно да повишават професионалните си знания и умения. Китайският председател също така подчерта, че учителите трябва да се стремят да възпитават новото поколение на епохата, способно да поеме отговорността за националното възраждане. Той подчерта, че партийните комитети и правителствата на всички нива трябва да обръщат внимание на укрепването на учителския състав, да създават добра атмосфера на уважение към учителите и образованието в цялото общество и да обединяват силите за изграждане на силна образователна система.