Химическият биопаспорт на котките: Защо еволюцията е поставила комуникационния център под опашката

Биохимичният профил зад опашката и органът на Якобсон
Човешкото обоняние е забележително сляпо за по-голямата част от молекулярния шум около нас. При Felis catus обаче сигурността и оцеляването зависят от точния анализ на летливи и нисколетливи органични съединения. Носната кухина е само първият филтър. Вистинският изчислителен център за социални данни е така нареченият вомероназален орган, или органът на Якобсон. Тази анатомична структура е разположена в твърдото небце, непосредствено зад предните резци, и разполага със специализирани канали, водещи директно към обонятелната луковица и лимбичната система.
Когато котката замръзне с леко отворена уста и вдигната горна устна – състояние, наричано във ветеринарната медицина флеменова реакция или "флемен" – тя не изпитва отвращение. Това е чиста механика: езикът насочва загребания въздушен поток към отворите на органа, където рецепторите анализират сложни протеинови структури и феромони.
Източникът на тези данни не е произволен. От двете страни на ануса са разположени аналовите синуси (или параанални жлези) – специализирани кожни джобове, които произвеждат гъст, масленист секрет с висока концентрация на късоверижни мастни киселини. Към тях се добавят и секретите от мастните жлези в основата на опашката. Получената смес представлява уникален биохимичен пръстов отпечатък. Текстът в този химичен документ съдържа всичко: генетичен профил, диета, текущ хормонален статус, ниво на кортизол (стрес) и принадлежност към конкретна териториална група.
Еволюционният инерционен механизъм след кастрация
Разпространено е схващането, че след орхиектомия или овариохистеректомия (кастрация и стерилизация), този тип поведение трябва автоматично да изчезне, тъй като репродуктивният драйв е пресечен. Данните от терен и архивните ветеринарни наблюдения обаче показват съвсем различно положение. Вярно е, че липсата на тестостерон и естроген променя интензитета на отделянето на полови феромони и премахва нуждата от търсене на разгонена женска. Но репродукцията е само един от главите в този биохимичен паспорт.
Дори при хирургически неутрализирани животни аналовите синуси продължават да функционират и да отделят базови мастни киселини. За котката въпросът "Кой си ти?" е много по-важен от "Готов ли си за чифтосване?". В условията на ограничено пространство или диви територии, идентификацията на познат индивид спестява излишни физически сблъсъци, които в природата носят risk от инфекции и загуба на енергия. Взаимното подушване след кастрация е просто рутинна проверка на личните документи и потвърждение на социалния статус в колонията. Това е и причината дори стари, отдавна кастрирани котки да спазват стриктно този протокол при всяка среща.