/Поглед.инфо/ Зад гранитната монументалност на Василиевски остров в Санкт Петербург се крие не толкова романтична имперска легенда, колкото суров строителен и логистичен компромис. Считани от туристическата индустрия за древни триумфални фарове, Ростралните колони всъщност са сложен инженерен проект, роден в условията на Наполеоновите войни и постоянни пробойни в имперския бюджет. Зад масивните тухлени зидове и декоративните чугунени носове на кораби се крият тесни вертикални кладенци, сухо техническо оборудване и инженерна история, в която конопеното масло, газовите тръби и занаятчийският камък тежат повече от всеки поетичен мит за военноморска слава.

Инженерният компромис зад гранитната фасада

Когато между 1805 и 1810 година френският архитект Жан-Франсоа Тома дьо Томон проектира ансамбъла на Фондовата борса по поръчка на император Александър I, градоустройствената задача е преди всичко утилитарна. Торфените блата, променливото ниво на Нева и постоянният влажен вятър изискват от строителите решаване на чисто физически проблеми, а не просто издигане на декорации. Първоначалният скицник на Томон предвижда значително по-скромни вертикални акценти. Архитектът Андрей Захаров обаче бързо посочва мащабната грешка: върху обширното водно пространство на Стрелката ниските конструкции просто биха потънали в архитектурната мъгла на балтийския пейзаж.

За реализацията на новия, 32-метров проект е привлечена артелът на каменоделеца Самсон Суханов. Вместо монолитен гранит, какъвто изисква класическата римска традиция, тук се използва комбинация от тухлена зидария за вътрешната носеща конструкция и мек пудостки камък (туф, добиван край Гатчина) за скулптурните групи. Този избор е изцяло икономически и логистичен — пудосткият камък се обработва лесно на самия терен, но притежава един опустошителен недостатък: той е изключително порест и поглъща влага като гъба, което през следващите две столетия превръща поддръжката на фигурите в безкрайно архивно гробище за бюджетни средства.

Чугун, конопено масло и корабни носове

Онова, което днес се представя за фундаментална символика, в архивите от началото на XIX век изглежда като стандартна документация по леарство и тонаж. Мощните чугунени ростри — носовете на кораби, монтирани на четири нива върху стволовете — са излети в Александровския чугунолеарен завод. Всяка двойка носи специфични орнаменти: от наяди до крокодилски глави и морски кончета. Докато съвременните пътеводители се опитват да вменят на тези елементи дълбоки алегорични тайни, оперативните записи от онова време разкриват, че моделите са избирани по наличните калъпи и антични каталози, донесени от Париж.

Известно объркване съществува и около четирите четириметрови фигури в основата. Популярната градска версия ги класифицира като персонификации на големите руски реки Нева, Волхов, Волга и Днепър. В собствените си бележки обаче Тома дьо Томон ги описва просто като „морски и търговски божества“. Разминаването между авторския замысъл и по-късните интерпретации е класически пример за това как историческата памет напасва суровите факти към държавния разказ.

От функционална гледна точка, до 1885 година колоните изпълняват ролята на навигационни знаци за търговското пристанище. Едната е насочвала плавателните съдове по коритото на Голяма Нева, а другата — по Малая Нева. Работата на тези фарове обаче е била логистичен кошмар. В металните купи на върха се е изгаряло конопено масло. Вятърът над реката постоянно е разпръсквал врящи капки върху площада отдолу, а саждите са покривали пудосткия камък с дебел слой нагар. За поддържането на огъня пристанищните служители са били длъжни да мъкнат тежки съдове по вътрешното спираловидно стълбище — къртовски труд, който губи смисъл с изместването на търговското пристанище към Гутуевския остров.