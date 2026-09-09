Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

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Геополитическият баланс в Ханой и границите на „бамбуковата дипломация“

Пристигането на президентa То Лам в Москва веднага след националния празник на Виетнам — 2 септември — носи ясен символен и практически заряд, който трудно може да бъде игнориран в западните столици. В дипломатическата терминология на Ханой съществува концепцията за „бамбукова дипломация“ — гъвкаво балансиране между Великите сили без пряко обвързване в блокови съюзи. През последните три години Виетнам последователно издигна отношенията си със САЩ и Япония до нивото на „всеобхватно стратегическо партньорство“.

В същото време обаче срещата в Кремъл показва, че това изравняване на статусите не означава изместване на Москва. По данни на дипломатически източници, за Ханой руското направление остава единственият гарантиран стълб в две ключови области: модернизацията на отбранителния арсенал и дълбоководния добив на въглеводороди в оспорвани акватории.

Разговорите в ограничен формат между Владимир Путин и То Лам, последвани от подписването на пакет от двустранни документи, засягат инфраструктурни проекти, чиято реализация беше временно забавена заради вторичните западни санкции. Въпреки това отчетеното отчитане на ръста в търговския оборот през първото полугодие на 2026 г. показва, че пренастройката на логистичните вериги вече дава конкретни икономически резултати.

Суровинната котва: Сондажите на „Ветсовпетро“ и шелфът на Южнокитайско море

Зад строгата дипломатическа формула за „разширяване на икономическите връзки“ стои конкретна инфраструктура, чиито корени датират още от съветската ера. Съвместното предприятие „Ветсовпетро“ (създадено между „Зарубежнефть“ и виетнамската държавна компания PetroVietnam) продължава да бъде основният двигател на руското присъствие в Югоизточна Азия. Добивът от находищата „Бач Хо“ (Бял тигър) и „Ронг“ (Дракон) в блок 09-1 осигурява не само сериозни приходи за виетнамския бюджет, но и стратегическо присъствие на руски инженерни екипи в континенталния шелф.

Твърди се, че на настоящите преговори са обсъждани параметрите за удължаване на лицензите за проучване и добив в нови блокове на басейна Нам Кон Сон. За Москва това сътрудничество има геополитическо значение, което надхвърля финансовия профит: присъствието на руски платформи в тези зони възпира потенциални конфликти и осигурява на Ханой гаранции, че проучванията няма да бъдат блокирани от външен натиск.

Паралелно с това компанията „Новатек“ прави опити да стъпи на виетнамския пазар за втечнен природен газ (СПГ). Изграждането на терминала „Сон Мъй“ и интеграцията на газови електроцентрали от нов тип изискват стабилни дългосрочни договорености за доставки. По оценки на индустриални анализатори, макар официално да липсва публикуван договор с фиксирани цени, страните подготват рамка за директен транзит на втечнен газ от руските арктически проекти, заобикаляйки западните застрахователни и брокерски къщи.

Сериозна пречка пред този процес обаче остава проблемът с танкерния флот и липсата на достатъчно газовози с подходящ клас за азиатския маршрут през лятото. Това показва, че финансовите декларации все още изпреварват реалния физически капацитет за транспорт.