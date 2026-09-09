9-ти септември 1944 година – Денят, който спаси България от Третата национална катастрофа

Но ние помним, че тогавашните управници на страната почти допоследно останаха верни на Хитлеристка Германия. Влизането на Червената армия, слизането на партизаните от Балкана, освобождането на политическите затворници и концлагеристи от въстаналия народ бе посрещнато с небивала радост от народните маси, от хората на труда.
С 9-ти септември 1944 година започна изтриването на срама от лицето на Татковината ни поради срамния съюз с Хитлер, в който ни вкараха монархическите угодници. Срамен съюз, който доведе до смъртта на хиляди антифашисти у нас и в съседните страни, вдигнали се на борба срещу чумата на човечеството – фашизма.
Именно 9-ти септември, именно антифашистката борба, именно участието във войната срещу хитлеристите, стана онзи аргумент, който даде увереност на СССР да защити България на Парижката мирна конференция 1946-47 г. и да спаси Отечеството ни от Трета национална катастрофа.
Ето защо днес всички истински българи-патриоти свеждаме глави в този ден пред паметта на онези, които чрез своята саможертва направиха 9-ти септември 1944 година възможен. Ето защо ние казваме днес „Да живее 9-ти септември! Ден над победата над фашизма в нашата мила Родина – България!“
Антифашистки форум-България
ПП „Съпротива“