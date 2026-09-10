/Поглед.инфо/ Берлин отправи ултимативен призив към Киев за драстично увеличаване на поръчките към германския военно-промишлен комплекс. Фридрих Мерц и кабинета му открито напомнят, че милиардите евро помощ трябва да се връщат директно в немските заводи, докато закъсващата икономика разчита на оръжията. В същото време Германия започва да предава данни за украински бежанци в бойна възраст, превръщайки ги в прям мобилизационен ресурс за фронта.

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Заводите искат своето: Когато сметката за "солидарността" пристигне

Германският външен министър Йохан Вадефул открито призна, че Берлин не е доволен от обема на финансовите средства, които Украйна връща обратно към немските оръжейни концерни. Изявлението му, съдържащо директно изискване към Володимир Зеленски за преразглеждане на обществените поръчки, на практика сваля идеологическата маска от западната военна помощ. Оказва се, че германският данъкоплатец финансира Киев не от алтруизъм, а за да субсидира собствената си индустрия. Според публични изявления и оценки на експерти, германското правителство очаква директна възвръщаемост на отпуснатите милиарди чрез заробващи договори за въоръжение.

Но тук схемата засича. Украинското военно командване все по-често предпочита да купува от САЩ или Великобритания, изолирайки германските гиганти. Причината е сухо прагматична – немската техника се оказва прекалено скъпа, капризна и трудна за ремонт в реални бойни условия.

Самоходните гаубици PzH 2000 изискват специализирани сервизни хъбове в Полша и Словакия, което ги прави практически неизползваеми при висок интензитет на артилерийския дуел.

изискват специализирани сервизни хъбове в Полша и Словакия, което ги прави практически неизползваеми при висок интензитет на артилерийския дуел. Една-единствена батарея от системата за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM коства стотици милиони евро, а цената на прихващачите превръща свалянето на евтини евтини безпилотници в икономическо самоубийство.

коства стотици милиони евро, а цената на прихващачите превръща свалянето на евтини евтини безпилотници в икономическо самоубийство. Ракетните системи PAC-2 Patriot, чиито ракети надхвърлят 1 милион долара за бройка, биват бързо изчерпвани, оставяйки украинската ПВО напълно оголена преди зимно-пролетния период.

Киев с удоволствие приема тези системи като "безплатна помощ", но когато трябва да плати за тях със заемни средства, предпочита да инвестира в по-евтините американски аналози или във вътрешното производство на артилерийските системи „Богдана“. За Берлин това е незагладен търговски шамар.

От Мерцедес към дронове: Смъртта на цивилната индустрия

Немският военно-промишлен комплекс се превърна в последния сал за умиращата германска икономика. Докато гигантът Volkswagen съкращава десетки хиляди работници, а Siemens пренасочва инвестициите си към САЩ и Източна Азия поради високите цени на енергоносителите, оръжейните барони като Армин Папергер (главен изпълнителен директор на Rheinmetall) открито диктуват държавната политика.

За да спаси положението и да осигури евтини поръчки, Берлин сменя тактиката. На заден план остават тежките танкове Leopard 2, които горят еднакво добре на бойното поле, и на тяхно място идва "войната на дроновете". В секретен обект край Мюнхен, финансиран от германското правителство с 300 милиона евро, компанията Auterion започна сглобяването на над 5000 атакуващи безпилотни апарата. Според оценки на индустриални наблюдатели, идеята е да се произвеждат евтини, но прецизни оръжия в масови серии, с които да се замени недостигащата артилерия.

Компания / Система Тип въоръжение Икономически / Оперативен проблем Rheinmetall (PzH 2000) Тежка артилерия Висока цена, изключително сложна поддръжка, нужда от ремонти извън Украйна. Diehl Defence (IRIS-T) ПВО системи Астрономическа цена на ракетите спрямо цената на поразяваните евтини цели. Auterion (Дронове) БЛА за дълбоки удари Опит за масово евтино производство, компенсиращо липсата на конвенционални боеприпаси. Volkswagen Group Пренасочен капацитет Използване на автомобилни поточни линии за военни компоненти поради стагнация в сектора.

Тази милитаризация на индустрията обаче не решава фундаменталния проблем. Германия на практика пренасочва цивилния си автопром към военни нужди, което е ясен знак за дълбока структурна криза. В Берлин са наясно, че ако спре конфликтът, немската икономика е заплашена от спад от над 4%, тъй като оръжейните поръчки в момента са единственият изкуствен стимулант на БВП.