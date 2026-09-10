Когато „зеленият модел“ катастрофира в контакта: Защо Финландия свърши тока за американския изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Северният мит за абсолютната енергийна независимост и безупречен зелен преход във Финландия се сблъска с физическите реалности на мрежата. Докато Хелзинки демонстративно скъса връзките си с руския енергиен сектор, американските технологични гиганти буквално превземат финландската инфраструктура. Оказва се, че стотици гигавати заявки за нови центрове за данни заплашват да сринат преносната система, да изстрелят цените на тока за населението и да превърнат страната в евтин енергиен придатък на Silicon Valley.

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Заявки за 100 гигавата: Безумието на хартия срещу капацитета на терен

Цифрите от Хелзинки отдавна не са просто суха статистика – те са диагноза за системна безизходица. Държавният мрежов оператор Fingrid наскоро регистрира колосален обем заявки за присъединяване към преносната мрежа – общо над 145 GW, от които зашеметяващите 100 GW се падали именно на проекти за центрове за данни (Data Centers). За да се разбере абсурдът на това число, трябва да се припомни една проста цифра: в пиковите си зимни моменти цялото финландско стопанство и население консумират около 15 000 MW (15 GW). С други думи, американските и европейските технологични корпорации искат да забият в електрическата система на Финландия товар, който надвишава настоящото ѝ пиково потребление близо седем пъти. Юси Юринсало, отговарящ за развитието на мрежата във Fingrid, определи тези искания като „безумни“. И е напълно прав. В сравнение с 2023 година, когато общите заявки бяха едва 26 GW, сегашният скок показва не икономическо развитие, а неконтролируема хипертрофия.

Но тук не става дума само за това дали има генерация. Въпросът е чисто физически – кабелите просто няма къде да минат. За да се прехвърлят подобни мощности, са нужни десетки хиляди нови стълбове, хиляди километри високоволтови линии от тип 400 kV и огромни поземлени отчуждения. Административните и екологичните процедури за издаване на разрешителни в ЕС обикновено отнемат между 7 и 10 години. Физическото строителство изостава с петилетия зад инвестиционните намерения на корпорациите.

Географската шизофрения на финландския киловатчас

Основният структурен проблем на финландската енергетика днес не е само липсата на централи, а фундаменталният географски дисбаланс. Около 70% от цялото производство на електроенергия е струпано на западния бряг (където са ядрените мощности и вятърните паркове) и в далечния север. В същото време над половината от консумацията е концентрирана на юг – около столицата Хелзинки и големите промишлени зони.

Ситуацията в столичния регион придоби критични параметри, след като през 2023 г. беше окончателно спряна от експлоатация въглищната електроцентрала Hanasaari (Ханасаари), което веднага извади от системата 400 MW локална базова мощност. В резултат на това Fingrid бе принуден официално да замрази присъединяването на нови големи консуматори в региони като Канта-Хяме, Пирканмаа и Варсинайс-Суоми. На хартия ограниченията са „временни“ – поне до 2027 г., когато се очаква евентуално завършване на нови преносни коридори. Но всеки, който познава публичните търгове и строителните забавяния в Северна Европа, знае, че тези срокове са по-скоро пожелателни.

Ако дори само подписаните към момента споразумения за присъединяване влязат в пълна оперативна готовност, тяхната консумация ще надхвърли 26 TWh годишно. Това е почти една трета от общото годишно потребление на цяла Финландия.

За да придобие казусът абсолютно видими мащаби, е достатъчно да се погледне проектът за център за данни в малкия град Форса. Предвидената му максимална консумация е 450 MW. Нека направим пряко сравнение: най-големият, най-скъпият и най-мъчително построеният реактор в Европа – „Олкилуото-3“ (Olkiluoto 3) с мощност от около 1600 MW, доставя в мрежата толкова енергия, че само три сървърни комплекса от типа на този във Форса са достатъчни да „глътнат“ цялото му производство. Един-единствен корпоративен обект изяжда над 28% от реактор, чието изграждане отне почти две десетилетия, коства над 11 милиарда евро и бе съпроводено с безкрайни правни и технически скандали между Areva, Siemens и TVO.

Икономическият мит за Big Tech: Кой печели и кой плаща?

Големият въпрос, който финландският политически елит старателно избягва, е: какво всъщност получава финландското общество срещу тази опустошителна за инфраструктурата консумация? Професорът от университета „Аалто“ Юка Манер, един от малкото експерти, анализиращи проблема без корпоративни очила, дава пряк и студен отговор: Финландия бе вкарана в модела на „бизнес с ниска добавена стойност“.

Страната на практика предоставя територия, вода за охлаждане и евтин ток. Срещу това гиганти като Google и Microsoft разкриват шепа работни места за чистачи, пазачи, водопроводчици и дежурни техници по поддръжката. Високотехнологичният доход не остава в Хелзинки. Според оценките на Манер, над 70–80% от капиталовите инвестиции в тези обекти отиват за покупка на свръхскъпи процесори, графични ускорители и специализиран хардуер (произведен от Nvidia, AMD, Intel), чиито печалби се отчитат директно в Калифорния или в офшорни зони.

Нещо повече – държавата сама субсидира собственaта си експлоатация. В продължение на години финландското данъчно законодателство третира центровете за данни като тежка промишленост. Резултатът?

Обикновеното финландско домакинство плаща данък върху електроенергията в размер на 2,24 цента за киловатчас .

. Мултинационалните IT гиганти ползват преференциална ставка от едва 0,05 цента за киловатчас.

Министерството на финансите в Хелзинки тихо изчислява, че заради тази данъчна вратичка бюджетът губи около 30 милиона евро годишно, като до 2030 г. пропуснатите ползи за финландската държава ще достигнат 100 милиона евро всяка година. Бившият шеф на Fingrid и настоящ професор Юка Руусунен с право пита защо публичният ресурс се използва за финансово подпомагане на най-богатите компании на планетата, при положение че токът във Финландия и без това бе сред най-евтините в Европа.

Прогнозите за цените за населението обаче са мрачни. Проучвания, цитирани от правителствени експерти, показват, че включването на допълнителни 2500 MW консумация в пикови зимни периоди може да изстреля цената на електроенергията на борсата Nord Pool до безумните 1 евро (1000 евро за мегаватчас) за киловатчас. Това означава фалити за малкия бизнес и невиждана енергийна бедност за северните жители. Тук обаче има един сериозен проблем, който икономистите спестяват: пазарът се опитва да балансира търсенето чрез цена, но при автоматизирани центрове за данни с договори за непрекъсваемост на захранването, корпорациите просто ще прехвърлят разхода на глобалните си клиенти, докато местното население ще бъде изхвърлено от пазара.