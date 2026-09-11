Владимир Путин: БРИКС формира нова устойчива платформа за глобален растеж

/Поглед.инфо/ Владимир Путин представи пред Деловия форум на БРИКС своята оценка за промените в световната икономика и нарастващата роля на обединението. Руският президент говори за икономическото съотношение между БРИКС и Г-7, последиците от санкционната политика, промяната на руската външна търговия, новите транспортни коридори и необходимостта от собствени финансови и инвестиционни механизми. Публикуваме речта му в пълен литературен превод на български език.

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Скъпи приятели, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, държавни ръководители, представители на деловите среди на нашите страни!

Днешното събитие по традиция предшества срещата на върха на БРИКС. Широкото представителство на форума показва нарастващия интерес към укрепването на деловите контакти в рамките на нашето обединение.

Стабилното икономическо партньорство и надеждните връзки между бизнеса до голяма степен създават основата на международните отношения. Те ги правят по-устойчиви и стабилни и помагат за преодоляването на кризисните явления, пред които е изправен съвременният свят.

А светът днес преминава през дълбоки структурни промени.

На мястото на държавите, които бяха водещите двигатели на икономическия растеж през втората половина на миналия век, постепенно идват нови центрове на развитие. Когато говоря за „старите“ лидери, използвам това определение условно. Всички разбираме за кои държави става дума. Те и днес разполагат с огромни преимущества – развита инфраструктура, сериозни технологични възможности, силни научни школи и значителен натрупан потенциал.

Промяната обаче е естествен процес. Тя се случва в природата, в човешкото общество и неизбежно – в икономиката. Светът непрекъснато се променя и обективната статистика го потвърждава.

През последните пет години държавите от БРИКС са произвели повече от 40 процента от световния брутен вътрешен продукт. В същото време приносът на така наречената Голяма седморка е бил едва 29 процента.

А защо всъщност я наричат „голяма“, не разбирам.

Но статистиката е такава.

Ако разгледаме увеличението на световната икономика през същия период, почти половината от него е осигурено от страните от нашето обединение. Приносът на Г-7 е само 18 процента.

На какво се дължи тази динамика?

Отговорът всъщност е прост. В държавите от БРИКС живее приблизително половината от населението на планетата. Те разполагат с огромни и динамично развиващи се вътрешни пазари. Градовете растат, урбанизацията протича с високи темпове, а националните компании все по-уверено се утвърждават като глобални играчи.

Индийската компания Tech Mahindra предлага ефективни цифрови платформени решения, включително такива, основани на изкуствен интелект. Китайската Huawei е технологичен гигант от световна величина. Бразилската Embraer заема стабилни позиции в авиационната и космическата промишленост. DP World от Обединените арабски емирства работи в областта на глобалната логистика. Руският „Росатом“ е признат световен лидер в мирното използване на ядрената енергия.

В нашите държави има много подобни примери за корпоративен успех. Зад всеки от тях стоят всекидневен упорит труд и работа в условията на сериозна конкуренция.

За конкуренцията бих искал да кажа отделно.

Години наред ни убеждаваха, че тя е едва ли не свещен принцип, който при никакви обстоятелства не трябва да бъде нарушаван. За съжаление днес нашите западни конкуренти се опитват с всички възможни средства да възстановят предишните си водещи позиции. Понякога тази конкуренция приема доста непривлекателни форми.

Това вече се случва и на държавно равнище. Използват се дори средства за пряко физическо въздействие или унищожаване на промишлени и логистични обекти, тръбопроводи и друга инфраструктура. Правят се опити за блокиране на международни транспортни коридори и за задържане на морски съдове.

Прилагат се и незаконни ограничения, придружени от заплахи за така наречените вторични санкции срещу онези, които отказват да действат в чужд интерес и защитават собствените си национални интереси.

Знам, че присъстващите тук колеги могат да приведат стотици подобни примери. Само срещу Русия са въведени повече от 30 хиляди санкции. Това е почти два пъти повече от броя на санкциите срещу всички останали държави по света, взети заедно.

Такава е статистиката.

В тези изключително сложни условия Русия разчиташе на собствените си сили, на възможностите на националния бизнес, науката, технологиите, образованието, инженерните ни школи и преди всичко на гражданите на Русия.

Постигнахме положителни резултати. Укрепихме националния си суверенитет и развиваме отношенията си с надеждни и предвидими партньори. Само за четири години географията на руската външна търговия се промени коренно.

В руската икономика започнаха структурни преобразувания, които я направиха по-силна, по-устойчива и по-гъвкава. В резултат през предходните три години темповете на икономически растеж в Русия надвишаваха средните за света.

Дадохме зелена светлина на мащабното внедряване на технологични иновации, изкуствен интелект, автономни системи, цифрови платформи и съвременни финансови инструменти.

Тези нововъведения се основават преди всичко на руски решения, както и на разработки на нашите партньори от БРИКС. Натрупаният опит показва, че дори при сериозни външни ограничения е възможно да си поставяме амбициозни задачи и успешно да ги изпълняваме.

Трябва да отбележим и друго. В държавите, които инициираха санкционния натиск, все по-остро се проявяват проблемите с бюджетните дефицити, увеличаването на държавния дълг и спада на промишленото производство. Те самите се сблъскаха с тежки последици.

Това не са предположения. Такива са данните на собствената им статистика.

Вече споменах бюджетните дефицити, нарастващия държавен дълг и индустриалния спад. Във водещите икономики на еврозоната – няма да посочвам конкретно кои – промишленото производство през последните няколко години е намаляло с около осем процента. За тези държави това е много сериозен спад.

Нашата обща задача е да използваме потенциала на БРИКС в интерес на нашите страни и народи и да укрепваме механизмите на практическото делово сътрудничество – така наречената бизнес дипломация. Компаниите и предприемачите трябва по-лесно да намират партньори, да извършват разплащания, да превозват стоки и да инвестират в държавите от обединението.

Нямаме намерение да се ограничаваме или да се затваряме в себе си – нито на национално, нито на корпоративно, нито на равнището на нашето общо партньорство.

Не изграждаме работата си срещу когото и да било.

Работим за себе си и за своите интереси, но сме готови да си сътрудничим с всички наши партньори. Отворени сме за работа с целия свят.

Убеден съм, че Деловият форум може да се превърне в механизъм, който ще даде допълнителен тласък на търговско-икономическите отношения и ще помогне за осъществяването на множество идеи и проекти в инфраструктурата, логистиката, финансите, технологичното сътрудничество и други области.

За активизирането на тази работа в Русия беше създаден Национален комитет за делово сътрудничество в рамките на БРИКС. В него участват повече от 40 представители на най-големите руски компании. Неговата задача е да разработва съдържателна програма за взаимодействие с чуждестранните партньори.

Русия е отворена за интересни и перспективни инициативи в промишлеността, търговията и туризма. Готови сме заедно с партньорите си да допринасяме за световната енергийна и продоволствена сигурност и да изграждаме надеждни глобални транспортни маршрути като Арктическия транспортен коридор и Международния транспортен коридор „Север–Юг“.

Възнамеряваме да задълбочаваме сътрудничеството и в подготовката на специалисти и провеждането на приложни научни изследвания, включително в областта на интелигентните технологии и безпилотния транспорт.

Развитието на деловите отношения изисква ефективни финансови механизми. В тази област вече работи Новата банка за развитие.

Русия предложи на нейна основа да бъде създадена нова инвестиционна платформа. Тя трябва да подпомогне привличането на допълнителен частен капитал към инфраструктурата, технологиите и останалите отрасли, които определят конкурентоспособността на нашите държави.

Надяваме се тази идея да получи подкрепата на останалите участници в обединението.

Уважаеми приятели!

С общите усилия на държавните институции, бизнеса и експертните среди БРИКС изгражда нова и устойчива платформа за глобален растеж.

От особено значение е, че основните ѝ елементи и правилата, по които работят компаниите и организациите, не ни се налагат отвън. Не ни ги налага така нареченият „златен милиард“, както и ние не налагаме нищо на останалите.

Нашите правила се основават на новаторските подходи на бизнеса и на съвременните технологични решения. В центъра им стоят националните интереси на държавите и интересите на нашите народи.

Предстои сложна и упорита работа. Страните от БРИКС вече показаха, че умеят да работят настойчиво и почтено, да си сътрудничат като равноправни партньори, да виждат общата картина и взаимноизгодните перспективи.

Те са способни да намират отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени. Вярвам, че начинанията ни ще бъдат успешни.

Желая ви всичко най-добро.

Благодаря ви за вниманието.

https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20260911/2026_11_09__3og5e2fa.1cx.mp4





