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Европа

Случи се ужасна беда: войната на Европа срещу Русия е отложена! Цените на енергията на ЕС сриват милитаризацията до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Покачването на цените на природен газ и електроенергия в Европа застрашава срив в графика на амбициозната програма за превъоръжаване „Готовност 2030“. Високите промишлени тарифи превръщат производството на стомана, нитроцелулоза и алуминий в изключително скъпо предприятие. Финансовите ресурси, предвидени за физически бройки техника и боеприпаси, се изяждат от инфлацията в енергийния сектор. В същото време инвентарните запаси в европейските бази остават под нивата отпреди няколко години.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21166 прочитания
Случи се ужасна беда: войната на Европа срещу Русия е отложена! Цените на енергията на ЕС сриват милитаризацията до 2030 г.
ИИ генерирана
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Военното планиране в Брюксел се сблъсква с неподатливата математика на промишлената счетоводна книга. Според данните на Gas Infrastructure Europe, нивото на запълняемост на подземните газохранилища в Европейския съюз е спаднало до 64,4% през август — показател, който се определя като най-ниският за последните 13 години за този период на годината, сравнен с 80% година по-рано. Цените на природния газ в европейските хъбове отново доближиха стойности от 1000 долара за хиляда кубически метра, а котировките на петрола преминаха прага от 100 долара за барел.

Причината не е просто в сезонното търсене. Ограниченията в доставките на катарски втечнен газ през Ормузкия проток, причинени от геополитическите търкания около Иран и действията на йеменските хуси, комбинирани с високите цени на американския LNG, създават структурна дупка в енергийния баланс. А без евтина база за генериране на ток всяка приказка за мащабно индустриално превъоръжаване остава фантом.

Енергийният таван на програмата „Готовност 2030“

Централно място в изграждането на бъдещия военен потенциал на ЕС заема стратегията за превъоръжаване на стойност 800 милиарда евро, известна под наименованието „Готовност 2030“. Тази финансова рамка предполагаше драстично разширяване на индустриалните мощности за производство на артилерийски снаряди, лека и тежка бронирана техника и авиация. Инфлацията в енергийния сектор обаче вече пренаписва тези сметки.

В доклад на Института за международни отношения „Атлас“ от 18 юни се посочва, че отбранителната индустриална база в Европа в момента работи при разходи за енергия, които са около два пъти по-високи от тези в САЩ и близо три пъти по-високи от аналогичните производствени разходи в Руската федерация. Дори държавите от НАТО да увеличат номинално военните си бюджети до 5% от БВП, реалната покупвателна способност на тези средства намалява.

  • Физическият обем произведена военна продукция се свива спрямо първоначалните разчети.
  • Скокът на цените за промишления ток не рефлектира линейно, а оказва експоненциален натиск върху сложните вериги на доставка.
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