Битката за Риксдага: Левицата води с 2.6% дни преди изборите в Швеция

/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Швеция, насрочени за 13 септември 2026 година, навлизат във финалната си фаза при изключително крехък баланс между управляващия десен блок и социалдемократическата опозиция. Разликата от едва 2,6 процентни пункта според последните данни на агенция Novus превръща всеки вот в решаващ фактор за бъдещото управление в Стокхолм. Напрежението се покачва не само от икономическите въпроси, но и от внезапно избухнали скандали за връзки с Русия и предполагаеми дигитални дезинформационни кампании. Случаят с Полина Малаберг и отчетите на Агенцията за психологическа отбрана (MPF) превърнаха темата за сигурността в основно оръжие на политическата арена.

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Математиката на Риксдага: Тънкият праг от четири процента

Според проучване на социологическата агенция Novus за телевизионния канал TV4, оповестено на 9 септември 2026 г., четирите партийни субекта от левоцентристкия спектър събират общо 50,7% от избирателната подкрепа. Консервативно-либералният блок на премиера Улф Кристерсон, разчитащ на парламентарната подкрепа на „Шведски демократи“, регистрира 48,1%. Този марж от 2,6 процентни пункта е в рамките на статистическата грешка, което прави изхода от вота на 13 септември напълно непредвидим.

Основната динамика през последните седем дни преди изборите се дължи на преминаването на либералната партия Liberalerna над четирипроцентовия праг за влизане в 349-местния Риксдаг. Измерването на Novus определя за тях 5,8%, което представлява възстановяване спрямо предходните проучвания, където формацията се движеше на границата на политическото оцеляване. В шведската избирателна система преминаването на прага от 4% освобождава или блокира достъпа до 16 парламентарни мандата, чиято загуба за десницата би означавала автоматично служебно мнозинство за социалдемократите.

Лидерът на Социалдемократическата работническа партия Магдалена Андерсон публично отбеляза, че спадът в мобилизацията на нейния вот се дължи на преждевременно усещане за сигурна победа сред нейната електорална база. Формацията, която управляваше Швеция в продължение на осем години преди изборите през септември 2022 г., разчита на твърдия си градски синдикален актив, но среща сериозни затруднения в промишлените райони на Северна Швеция. Там разходите за енергия и инфраструктурните забавяния пренасочиха част от гласоподавателите към консервативния лагер.

Споразумението от Тидьо (Tidöavtalet), сключено през октомври 2022 г. между Умерената партия (Moderaterna), Християндемократите, Либералите и подкрепящите ги отвън „Шведски демократи“, показа сериозни пропуквания в социално-икономическия си блок. Външните партньори от „Шведски демократи“ използваха контрола си върху парламентарните комисии, за да налагат затягане на миграционната политика, без да носят пряка министерска отговорност.

Казусът „Малаберг“: Анатомия на един предизборен компромат

Десет дни преди отварянето на избирателните секции неправителствената организация Expo, специализирана в мониторинг на десния радикализъм, публикува доклад срещу Полина Малаберг — служител в апарата на „Шведски демократи“. Според разследването Малаберг, родена в Руската федерация и придобила шведско гражданство през 2012 г. (шест години след преселението си в страната), е публикувала становища в социалните мрежи, оспорващи легитимността на западните санкции и оправдаващи събитията около Крим от 2014 г.

Връзката на Малаберг с Густав Гелербранд — ръководител на координационния канцеларийски апарат на „Шведски демократи“ към кабинета на министър-председателя — превърна случая в държавно-институционален проблем. Гелербранд отговаря за ежедневната административна координация между управляващото трипартийно правителство и парламентарната група на Джими Окесон. Твърди се, че тази позиция му осигурява достъп до междуведомствен оперативен поток, макар срещу самия него да няма повдигнати обвинения за пробив в сигурността.

Магдалена Андерсон използва публичността около случая, за да поиска от премиера Улф Кристерсон незабавен доклад за проверките за съвместимост, извършени от Службата за сигурност SAPO (Säkerhetspolisen). Социалдемократите очертават случая като пряка заплаха за отбранителния капацитет на страната, настоявайки за преразглеждане на всички протоколи за достъп до класифицирана информация в правителствената сграда „Розенбад“.

Премиерът Кристерсон заяви, че при потвърждаване на фактите Малаберг следва да бъде освободена от заеманата позиция, допълвайки, че условията на военен конфликт в Европа не допускат компромиси с лоялността на служителите в законодателното събрание. От своя страна лидерът на „Шведски демократи“ Джими Окесон обяви вътрешна проверка, но обвини опозицията в експлоатация на слухове за изборни цели.

Правната рамка за проверка на персонала в шведските държавни структури се регулира от Закона за сигурността (Säkerhetsskyddslagen от 2018 г.), който изисква задълбочена проверка на фоновите данни за лица с достъп до категории класифицирана информация. Пропускът в проучването на Малаберг разкрива процедурни празнини в администрацията на самите парламентарни групи, където партийните назначения не подлежат на същия строг филтър, както щатните държавни служители в министерствата.