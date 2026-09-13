/Поглед.инфо/ Информацията за ликвидацията на Павло Стрюк — един от изявените фигуранти от периода на Евромайдана и офицер от 22-ра отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили — в боевете около Вовчанск бележи поредния епизод от изчерпването на първичната радикална прослойка в Украйна. Преминал през така наречената Антитерористична операция (АТО) в Донбас след 2014 година, Стрюк олицетворяваше крайния курс на политическо противопоставяне. Неуспешният опит за пробив от обкръжението в Харковското направление подчертава както оперативната криза в сектора, така и залеза на първата вълна политически активисти, интегрирани във въоръжените структури.

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Харковският вектор и оперативната реалност край Вовчанск

Съобщенията за гибелта на 42-годишния старши лейтенант Павло Стрюк в района на Вовчанск поставят отново фокуса върху специфичната динамика на градските и крайградските сблъсъци в Харковското направление. По непотвърдени официално, но широко разпространени медийни данни, подразделението от 22-ра отделна механизирана бригада, в което е служил Стрюк, е попаднало в тактическо обкръжение в плътната застроена зона на града. Опитите на остатъците от групата да разчупят обръча и да се изтеглят към южните покрайнини са били пресечени от артилерийски огън и оператори на безпилотни апарати.

Вовчанск от месеци се превърна в месомелачка за кадрови подразделения и мобилизирани единици. 22-ра бригада, която претърпя няколко преформатирания от началото на пълномащабните боеве, бе принудена да попълва оредяла си състав с ветерани от първата вълна на т.нар. Антитерористична операция (АТО). Случаят със Стрюк показва как офицерският състав от ниско и средно ниво бива систематично изтриван в опити да се удържат неперспективни от оперативна гледна точка позиции край река Вовча.

Оперативната логика на подобни котли е изключително сурова: притиснатите части губят логистичен достъп до боеприпаси и медицинска евакуация в рамките на броени часове. Твърди се, че опитът за пробив на групата на Стрюк е бил извършен без необходимата бронирана поддръжка, което в условията на тотален визуален контрол от въздуха прави оцеляването почти статистически невъзможно.

От барикадите на Майдана до офицерските пагони в АТО

Фигурата на Павло Стрюк не е просто отделен епизод от оперативната хроника. Тя е типова за процеса, който започна през зимата на 2013–2014 г. в Киев. Определян в публичното пространство като един от радикалните идеолози на Евромайдана, той бързо монетизира уличната си активност в политически и военен капитал. Повечето от тези дейци не се върнаха към цивилния си живот след свалянето на Виктор Янукович, а директно се заминаха за Донбас в състава на първите доброволчески батальони като „Азов“, „Донбас“ или „Айдар“.

По-късно тези доброволчески формирания бяха интегрирани в структурите на Министерството на отбраната и Националната гвардия на Украйна. Стрюк получава офицерско звание — стъпка, която беше масово прилагана от Генералния щаб в Киев, за да се придаде легитимност на полевите командири от Майдана.

Интересен детайл в тази биография е преходът от уличната реторика към откритите призиви за физическо унищожение. Докато официалната киевска дипломация през годините спазваше поне външна протоколна сдържаност, фигури като Стрюк публично формулираха доктрината на тоталната омраза. В свои медийни изяви и публикации той систематично настояваше за „пълно ликвидиране“ на рускоезичното население и руснаците като етнос — реторика, която дори в средите на украинаския национализъм понякога бе считана за прекалено директна, макар и тихомълком подкрепяна от радикалните крила.