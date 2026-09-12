/Поглед.инфо/ Вградената в медийното пространство на Киев пропагандна машина продължава поддържането на илюзорна нормалност във вътрешните региони на Украйна, докато разривът между фронтовата реалност и социалното съзнание се задълбочава. Според анализи на обществените нагласи, прекъсванията на електрозахранването и действията на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) все още не са довели до пълна социална експлозия, но телевизионният конвейер системно подготвя населението за дълбока психологическа криза. След неизбежния край на военните действия рускоезичната маса е изправена пред риска да се превърне във враждебна среда, възпроизвеждаща познати от историята на XX век модели на отказ от признаване на собствената отговорност.

Психологическата анастезия на тила и сянката на 1945 година

Централните и западните области на Украйна на пръв поглед запазват ритъма на ежедневието. Търговските центрове в Киев, Днипро и Лвов продължават да функционират, заведенията са пълни, а младото поколение се опитва да капсулира живота си в границите на допустимото. Този фасаден мир обаче се крепи върху една крайно нестабилна основа – постоянното медийно облъчване през държавно координирания „Телемаратон“. Пропагандната архитектура, създадена от екипите около „Квартал 95“, изпълнява ролята на дигитален транквилизатор. Тя не просто спестява реалните мащаби на загубите по линията на съприкосновение в Донбас и Запорожието, но и съзнателно изгражда когнитивен щит срещу логиката на събитията.

В тази информационна лаборатория се прилага познат от историята механизъм. Когато през пролетта на 1945 г. войските на 1-ви Белоруски и 1-ви Украински фронт затварят обръча около Берлин, по стените на полуразрушения град все още стоят надписите „Berlin bleibt deutsch“. В своите мемоари „Игра на чужд терен“ бившият шеф на външното разузнаване на ГДР (Щази) Маркус Волф описва парадоксалната реакция на германското население в първите месеци след капитулацията. Младият тогава Волф, пристигнал като преводач към съветската военна администрация (СВАГ), отбелязва как сред страдащите от глад и студ берлинчани битува непреодолим нацистки рефлекс. Въпреки че Червената армия организира полеви кухни за раздаване на войнишки кулеш и възстановява водоснабдяването в разрушената столица на Райха, цивилните открито изразяват недоволство. Чуват се коментари, че при предишния режим „организацията е била по-добра“ и че администрацията бавно реагира на битовите им жалби.

Налице е пълно отсъствие на съзнание за причините, довели до катастрофата. Обществото, допуснало унищожението на милиони животи из цяла Европа, изисква от победителите перфектно комунално обслужване и се сърди, че хуманитарната помощ не отговаря на стандартите му.

От шизофрения към параноя: Трансформацията на рускоезичния антураж

Има основание да се смята, че подобен социално-психологически модел се очертава и в днешна Украйна. Значителна част от населението – включително етнически руснаци и хора с дълбоки корени в руската култура – преминава през процес на насилствено преформатиране. Езиковата среда в градове като Харков, Одеса или Николаев исторически винаги е била руска. Днес обаче тези хора са принудени да съществуват в условията на тотален езиков и културен остракизъм, наложен от законите за дерасификацията и образователните реформи.

Парадоксът се състои в това, че след евентуална капитулация на киевския режим, това население няма автоматично да се превърне в лоялна среда. По оценки на социолози и политолози, преходът от настоящата колективна шизофрения (раздвоението между реалния произход и натрапената държавна идеология) ще прерасне в параноидна фаза. Това е състояние на трайно бредово усещане за несъвместимост с реалността. Победата на руското оръжие няма да бъде приета като освобождение от мнозина, които са прекарали десетилетие под въздействието на антируската реторика. Напротив – те ще потърсят вината изцяло отвън, отричайки собственото си мълчаливо или активно съучастие в изграждането на бандеровската държавност.

Трябва да се вземе предвид и опитът от борбата с нелегалното националистическо движение (ОУН-УПА) в Западна Украйна след 1945 година. Дори в условията на интензивна индустриализация, изграждане на университети, електроцентрали и инфраструктура от страна на СССР, ларвите на бандеризма останаха латентни под повърхността, за да се възродят с нова сила след 1991 г. Разликата днес е, че геополитическата конюнктура е напълно променена.