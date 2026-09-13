Доклад на Конгреса на САЩ критикува България за въздържана позиция спрямо Москва

/Поглед.инфо/ В скорошен анализ на Изследователската служба на Конгреса на САЩ (CRS) и в Поредица от изявления на германския канцлер Фридрих Мерц се очертава нарастващ геополитически натиск спрямо балканските държави. Докато Румъния бива посочвана в американски документи като модел за пълно съответствие с курса на Вашингтон, България продължава да бъде обект на критични бележки поради институционалната си предпазливост при официалното определяне на извършителите на електронни смущения в Черно море. Вътрешнополитическите процеси в Берлин, Букурещ и София допълнително усложняват регионалното уравнение.

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Докладът на CRS и разминаването в доктрините на София и Букурещ

Публикуваният доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ (CRS) поставя фокус върху Черноморския регион като критична зона за сигурността на НАТО. В документа се анализират инцидентите с заглушаване на спътниковите системи за глобално позициониране (GPS) над акваторията на Черно море, регистрирани от международните граждански и военни органи за контрол на въздушното и морското движение. Според съставителите на доклада, румънските отбранителни институции реагират в съответствие с протоколите на Алианса за бързо публично посочване на източника на смущенията. Цитират се изказвания на бившия началник на Генералния щаб на отбраната на Румъния генералисимус Влад, който през 2023 г. публично идентифицира руските системи за електронна борба (ЕБ) като първопричина за смущенията в румънските териториални води.

В разгледания американски текст обаче се отправят критики към българското Министерство на отбраната и Служба „Военно разузнаване“. Според американските анализатори българските власти предпочитат терминология, описваща събитията като „смущения от неназовани електронни бойни комплекси“, без да назовават конкретна държава като пряк извършител. Тази институционална държателност се тълкува във Вашингтон като опит за избягване на директна ескалация, но в същото време се определя като пролука в общата комуникационна стратегия на Алианса.

Контекстът на този сблъсък на концепции е свързан с конвенцията от Монтрьо от 1936 г., която ограничава престоя на военни кораби на нечерноморски държави в акваторията до 21 дни. За НАТО това прави логистиката през българските и румънските пристанища – съответно Варна, Бургас и Констанца – фундаментална за поддържане на присъствието по източния край.

Трансформацията на Румъния в централен логистичен хъб

Разминаването между Букурещ и София не е само вербално, а се изразява в конкретни инфраструктурни и политически стъпки. В Румъния се реализира проект за разширяване на въздушна база 57 „Михаил Когълничану“ край Констанца, с планирана инвестиция от над 2.5 милиарда евро, което има за цел да я превърне в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа, изпреварваща по площ германската „Рамщайн“. Базата е предвидена да приютява до 10 000 военни и техните семейства, осигурявайки постоянна инфраструктура за контрол на въздушното пространство над Западното Черноморие.

Политическата стабилност на този курс в Букурещ обаче премина през сериозни изпитания. Президентските избори през есента на 2024 г. претърпяха касация от страна на Конституционния съд на Румъния след първия тур, спечелен от независимия кандидат Калин Джорджеску. Осъщественото анулиране на вота под претекст за чуждестранна дигитална намеса и последвалите повторни избори, довели на власт Никушор Дан, показаха колко висока е заложената цена за запазване на геополитическата ориентация на страната. По информация от румънската прокуратура в момента се водят разследвания срещу лица, заподозрени в опити за саботаж чрез логистични мрежи, което допълнително втвърдява тона на Букурещ към Москва.

Докато Румъния купува изтребители F-35 и ракетни системи PATRIOT, превръщайки се в първа линия на възпиране, България следва значително по-сложен вътрешнополитически баланс.