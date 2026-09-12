Демократите в Камарата на представителите блокират законопроекта за тарифите и санкциите на Линдзи Греъм

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Институционалният бламиращ ход в Камарата на представителите
Във Вашингтон процесите рядко се движат от чиста геополитическа логика; по-често зад гръмките външнополитически инициативи се крие прозаична битка за контрол върху вътрешноикономически лостове. Опозицията срещу подкрепяния от сенатор Линдзи Греъм законопроект за затягане на ограниченията спрямо Москва и Техеран не възникна в средите на външнополитически гълъби, а в ключовите комисии на долната камара. Законодатели като Грегъри Мийкс (водещ демократ в Комисията по външни работи) и Ричард Нийл (старши член на Комисията за начините и средствата) открито заявиха, че предложеният нормативен текст надхвърля рамките на стандартния санкционен режим.
Според изявления, публикувани на официалните интернет страници на Конгреса, основните притеснения са свързани с клаузите, които дават възможност на изпълнителната власт да налага избирателни вносни мита до 100% без предварително одобрение от парламентарните комисии. В законодателната практика на САЩ подобно прехвърляне на правомощия заобикаля член I, раздел 8 от Конституцията, където изрично е записано, че правото да събира данъци, мита и налози принадлежи единствено на Конгреса.
Разширяването на декретните правомощия на Белия дом под претекст национална сигурност не е нов инструмент. Законопроектът стъпва върху правната рамка на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), но добавя механизъм, който превръща ценовия таван върху руските въглеводороди в инструмент за глобална митническа регулация.
Американският потребител обаче остава най-чувствителният елемент в тази уравнение.
Механиката на 100-процентовите мита и цената за американския пазар
Проектозаконът, съавторстван от сенаторите Ричард Блументал, Джийн Шахийн и Роджър Уикър, предвижда драстични вторични мерки. Основното острие на текста е насочено срещу трети държави и компании, които продължават да изкупуват руски суров петрол, втечнен природен газ и нефтопродукти на цени над установения от Г-7 таван. Според заложената схема, ако дадена държава преработва руски суровини и изнася крайни продукти към САЩ, президентът получава правото автоматично да наложи мито до 100% върху целия ѝ внос.
Според оценки на търговски анализатори, подобна мярка би ударила директно индийските рафинерии в Гуджарат и китайските съоръжения в Шандун, които през последните две години се превърнаха в основни преработватели на руския сорт Urals. Ако тези съоръжения попадат под пряко американско митническо наказание, веригите за доставки на горива и химически суровини към самите САЩ ще претърпят шок.
Брад Шнайдер и Дон Баер посочват в съвместен доклад, че опитът да се спре енергийният износ на Москва чрез въвеждане на наказателни мита за съюзници и търговски партньори ще доведе до вторична вълна от поскъпване на стоките за широко потребление в самите американски щати. Американският индекс на потребителските цени (CPI) вече показва устойчивост на инфлационния натиск в сектора на услугите и логистиката.
Налагането на допълнителен тарифен товар върху вноса от Азия и Близкия изток може да коства между 0,8 и 1,4 процентни пункта допълнителна инфлация на годишна база.
Вашингтон просто не разполага с ресурс да покрие с дефицит подобна цена в изборна среда.