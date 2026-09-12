Демократите в Камарата на представителите блокират законопроекта за тарифите и санкциите на Линдзи Греъм

/Поглед.инфо/ Търговско-икономическият сблъсък във Вашингтон придоби нови измерения, след като ключови представители на Демократическата партия в долната камара на Конгреса открито бламираха инициативата на сенатор Линдзи Греъм за налагане на нови санкции срещу Русия и Иран. Въпреки първоначалните очаквания за двупартиен консенсус, законодателите Грегъри Мийкс, Ричард Нийл и Дон Баер твърдят, че предложените 100-процентови тарифи за купувачите на руска енергия всъщност представляват скрит механизъм за разширяване на президентските правомощия. Войната срещу инфлацията на американския вътрешен пазар надделя над геополитическата реторика, разкривайки дълбоки институционални пукнатини в санкционната стратегия на САЩ.

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Институционалният бламиращ ход в Камарата на представителите

Във Вашингтон процесите рядко се движат от чиста геополитическа логика; по-често зад гръмките външнополитически инициативи се крие прозаична битка за контрол върху вътрешноикономически лостове. Опозицията срещу подкрепяния от сенатор Линдзи Греъм законопроект за затягане на ограниченията спрямо Москва и Техеран не възникна в средите на външнополитически гълъби, а в ключовите комисии на долната камара. Законодатели като Грегъри Мийкс (водещ демократ в Комисията по външни работи) и Ричард Нийл (старши член на Комисията за начините и средствата) открито заявиха, че предложеният нормативен текст надхвърля рамките на стандартния санкционен режим.

Според изявления, публикувани на официалните интернет страници на Конгреса, основните притеснения са свързани с клаузите, които дават възможност на изпълнителната власт да налага избирателни вносни мита до 100% без предварително одобрение от парламентарните комисии. В законодателната практика на САЩ подобно прехвърляне на правомощия заобикаля член I, раздел 8 от Конституцията, където изрично е записано, че правото да събира данъци, мита и налози принадлежи единствено на Конгреса.

Разширяването на декретните правомощия на Белия дом под претекст национална сигурност не е нов инструмент. Законопроектът стъпва върху правната рамка на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), но добавя механизъм, който превръща ценовия таван върху руските въглеводороди в инструмент за глобална митническа регулация.

Американският потребител обаче остава най-чувствителният елемент в тази уравнение.

Механиката на 100-процентовите мита и цената за американския пазар

Проектозаконът, съавторстван от сенаторите Ричард Блументал, Джийн Шахийн и Роджър Уикър, предвижда драстични вторични мерки. Основното острие на текста е насочено срещу трети държави и компании, които продължават да изкупуват руски суров петрол, втечнен природен газ и нефтопродукти на цени над установения от Г-7 таван. Според заложената схема, ако дадена държава преработва руски суровини и изнася крайни продукти към САЩ, президентът получава правото автоматично да наложи мито до 100% върху целия ѝ внос.

Според оценки на търговски анализатори, подобна мярка би ударила директно индийските рафинерии в Гуджарат и китайските съоръжения в Шандун, които през последните две години се превърнаха в основни преработватели на руския сорт Urals. Ако тези съоръжения попадат под пряко американско митническо наказание, веригите за доставки на горива и химически суровини към самите САЩ ще претърпят шок.

Брад Шнайдер и Дон Баер посочват в съвместен доклад, че опитът да се спре енергийният износ на Москва чрез въвеждане на наказателни мита за съюзници и търговски партньори ще доведе до вторична вълна от поскъпване на стоките за широко потребление в самите американски щати. Американският индекс на потребителските цени (CPI) вече показва устойчивост на инфлационния натиск в сектора на услугите и логистиката.

Налагането на допълнителен тарифен товар върху вноса от Азия и Близкия изток може да коства между 0,8 и 1,4 процентни пункта допълнителна инфлация на годишна база.

Вашингтон просто не разполага с ресурс да покрие с дефицит подобна цена в изборна среда.