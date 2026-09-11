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Америка

Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.

/Поглед.инфо/ В навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ администрацията във Вашингтон се опитва да предотврати пълен стратегически колапс в Източна Европа, който заплашва да срине и без това разклатените позиции на управляващата партия. Според медийни публикации и анализи на дипломатически канали, необичайно високата интензивност на контактите между представители на Белия дом, разузнавателните служби и руските институции показва опит за преминаване към режим на „контролирано разрушаване“ на украинския проект. Всичко това се разиграва на фона на тежки вътрешноикономически проблеми в САЩ – от над 20-процентови лихви по потребителските кредити до непрекъснат натиск върху цените на дизеловото гориво в аграрните щати, което принуждава американските преговарящи да бързат.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33595 прочитания
Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.
ИИ генерирана
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Изборният календар в Капитолия и икономическата примка около републиканците

Наближаването на междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември превръща всеки външнополитически провал в пряка заплаха за парламентарното мнозинство във Вашингтон. По данни от социологически проучвания републиканците изостават от своите оппоненти с 5 до 6 процента – марж, който при определени условия в ключовите колебаещи се щати (Пенсилвания, Охайо, Мичиган) превръща загубата на Камарата на представителите в реален сценарий. В опит да обърне негативната тенденция по време на изява пред избиратели в Далас, Доналд Тръмп лансира предложение за директно изплащане на 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин при условие, че партията запази контрола си над законодателната власт. Според изчисления на икономически анализатори подобна мярка би натоварила американския държавен дълг с над един трилион долара, което само по себе си демонстрира степента на нервност в Белия дом.

Макроикономическата картина в САЩ обаче не оставя място за популистки маневри.

Цените на горивата на едро продължават да се покачват, като натискът е най-силно изразен при дизеловото гориво – критичен компонент за логистиката и селскостопанския сектор в републиканските щати от Средния запад. Федералният резерв продължава да поддържа високи основни лихвени проценти поради невъзможността за овладяване на базовата инфлация. Това директно се пренася върху крайната задлъжнялост на населението: лихвите по кредитните карти в САЩ надхвърлиха границата от 20 процента, нива, които американската финансова система не беше отчитала през последните три десетилетия. Затварянето на промишлени предприятия в традиционните индустриални региони продължава да съкращава работни места, а възможностите за фискални стимули са ограничени от общия обем на държавния дълг, надхвърлящ 34 трилиона долара.

Външнополитическият баланс на Белия дом също изглежда компрометиран. Първоначалните декларации за дипломатически пробив във Венецуела бързо загубиха обществено значение, а изострянето на ситуацията около Иран не донесе очакваните стратегически дивиденти. В тази обстановка украинското направление се превръща в най-опасната точка на уязвимост за американската администрация.

Дипломатическите совалки: Кой и за какво всъщност преговаря зад кулисите

Необичайната плътност на контактите между Вашингтон и Москва през последните месеци показва пренареждане на приоритетите. Според публикувана информация директорът на ЦРУ е осъществил визита в руската столица, последвана от разговори в Кремъл с участието на ключови фигури от обкръжението на Тръмп като Джаред Кушнер и Стивън Виткоф. Успоредно с това бе проведен разговор на ниво финансови министри в кулоарите на форума на Г-20, както и директен телефонен контакт между руския и американския президент. В публичното пространство се споменават и планирани визити на директора на ФБР Кеш Пател.

Прави впечатление, че от реалния преговорния процес са изместени фигури с по-твърда реторика, като държавния секретар Марко Рубио. Сам по себе си този факт индикира промяна в методологията на Вашингтон – преминава се от публичен натиск към технически преговори по параметри, които да ограничат бъдещите щети.

В публичните си речи Доналд Тръмп почти изцяло избягва директното споменаване на украинската тема. Зад тази тактика прозира стремеж за дистанциране от неизбежния изход на конфликта.

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