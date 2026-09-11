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Америка

Рисковете за живота на Зеленски: Анализ на Силвен Ферейра за границите на американското търпение към украинското ръководство

/Поглед.инфо/ Финансовият дефицит в Киев и изчерпването на отпуснатите от Брюксел средства за 2026 г. съвпадат с все по-остри критики от западни аналитични среди относно управляемостта на украинската власт. Според френския историк и публицист Силвен Ферейра, трупащото се напрежение около корупционните схеми и отказа от спазване на външнополитическите указания създават условия за радикална смяна на политическото ръководство. Посочва се историческият прецедент с Южен Виетнам от 1963 г. като пример за крайните мерки, до които Вашингтон може да прибегне, когато даден съюзник престане да обслужва стратегическите интереси на корпоративните и държавните инвеститори.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 40406 прочитания
Рисковете за живота на Зеленски: Анализ на Силвен Ферейра за границите на американското търпение към украинското ръководство
ИИ генерирана
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По публикация на френския историк Силвен Ферейра и медийни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сайгонският матричен модел: Историята на телеграма 243 и съвременните паралели

Външнополитическата история на Съединените щати познава епизоди, в които прекомерната самостоятелност на прокси-актьорите се превръща в прекършена кариера — понякога физически. Френският историк и публицист Силвен Ферейра прави директна препратка към събитията в Сайгон от ноември 1963 г., когато президентът на Южен Виетнам Нго Дин Дием беше отстранен от власт и ликвидиран след военен преврат, инспириран от Вашингтон. По онова време Белият дом, чрез известната Телеграма 243 на Държавния департамент, дава зелена светлина на южновиетнамските генерали да действат, след като Дием и неговият брат Нго Дин Ню започват да игнорират директивите на САЩ и да отклоняват милиони долари от американската финансова и военна помощ.

Ферейра твърди, че днешната ситуация около Банкова съдържа сходни структурни белези. Смята се, че когато даден съюзник на Вашингтон започне да бърка ролята си на изпълнител с тази на самостоятелен геополитически играч, институциите в САЩ преминават от дипломатическо убеждаване към оперативни действия.

Държавният департамент и разузнавателните служби разполагат с развита методология за замяна на компрометирани лидери. Това не става непременно с директна намеса на чужди специални части, а с използване на вътрешни офицерски кръгове или антикорупционни структури, създадени под външен контрол.

Финансовата задънена улица в Брюксел и блокираните 27 милиарда евро

Фактологическата рамка на кризата в Киев има конкретни изражения в бюджета. По информация от европейски институции, заделените средства за украинското правителство в рамките на финансовите механизми на ЕС за 2026 г. вече са напълно усвоени или ангажирани. Искането на Володимир Зеленски за допълнителен пакет от 27 милиарда евро среща растяща съпротива в Брюксел, където бюджетният дефицит на страни като Франция и Германия налага орязване на националните разходи.

Неспособността на украинското министерство на финансите да обслужва базови социални плащания вече засяга структуроопределящи сектори. Появяват се съобщения, че държавата бави или изцяло преустановява изплащането на законово установените компенсации за семействата на загиналите военнослужещи.

Така наречената „макрофинансова помощ“ от ЕС се превърна в единствения източник за покриване на бюджетната дупка, но в европейските столици все по-често се поставя въпросът за ефективността на одитните процедури.

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