Доктрината Донроу: След Венецуела и Куба, Тръмп насочва поглед към Никарагуа

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Синхронизация на мандатите: Манагуа се барикадира до 2028 година
Гласуването в Националното събрание на Никарагуа, проведено в подножието на катедралата в град Леон, преначерта вътрешнополитическия календар на страната. С одобрената конституционна поправка мандатът на управляващото съпредседателство, заемано от Даниел Ортега и Росарио Мурильо, се удължава от шест на седем години. По този начин заложените по график общи избори от ноември 2026 година се изместват чак за 2028 година.
В текста, прокаран от председателя на парламента Густаво Порас и управляващия Сандинистки фронт за национално освобождение (FSLN), се регламентира идентично удължаване на мандатите за армейското командване и полицейското ръководство. По административна линия процедурата изисква повторно потвърждение от следващия състав на парламента през януари 2027 година, но политическият сигнал вече е изпратен.
Според наблюдатели в региона, изборът на новия времеви хоризонт не е случаен. Годината 2028 съвпада с финала на настоящия президентски мандат на Доналд Тръмп в Белия дом. Манагуа практически печели време, капсулирайки държавния апарат срещу външен натиск.
Паралелно с това Върховният избирателен съвет на Никарагуа получава разширени правомощия, включващи директна забрана за участие в избори на субекти, за които се твърди, че получават чуждестранно финансиране. В рамките на местното законодателство това блокира базираните в чужбина опозиционни структури, определяни от Ортега като проамерикански агенти за влияние.
Дипломатически блъф в ОАД и съпротивата на Латинска Америка
Реакцията от Вашингтон последва Светкавично. Държавният секретар Марко Рубио обяви налагането на визови ограничения за над 2350 никарагуански служители и техните близки. Институционалният натиск обаче засече още в зародиш.
Опитът на Държавния департамент да прокара извънредна консултативна среща на външните министри в рамките на Организацията на американските държави (ОАД) пропадна поради липса на консенсус. Бразилия се противопостави твърдо на инициативата, а Мексико гласува с „въздържал се“. Самата Никарагуа вече не е член на ОАД, след като официално завърши процедурата по оттеглянето си през ноември 2023 година.
Парализата в ОАД показва намаляващата способност на Вашингтон да задейства автоматични регионални санкции. Без подкрепата на основните икономики в Южна Америка, дипломатическият кордон около Манагуа остава единствено американска едностранна инициатива.