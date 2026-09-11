Доктрината Донроу: След Венецуела и Куба, Тръмп насочва поглед към Никарагуа

/Поглед.инфо/ Решението на Националното събрание на Никарагуа да удължи мандата на съпредседателите Даниел Ортега и Росарио Мурильо до 2028 година отключи незабавна реакция във Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио обяви намерения за пълна дипломатическа и икономическа изолация на Манагуа чрез Организацията на американските държави, докато постоянният представител в ООН Майк Уолц загатна за възможно повторение на кубинската енергийна криза на никарагуанска територия. Зад риториката за възстановяване на демокрацията обаче стоят ключови геополитически залози: контролът върху карибското крайбрежие, проектът за алтернативен трансокеански канал и засилващото се присъствие на Пекин и Москва в региона.

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Синхронизация на мандатите: Манагуа се барикадира до 2028 година

Гласуването в Националното събрание на Никарагуа, проведено в подножието на катедралата в град Леон, преначерта вътрешнополитическия календар на страната. С одобрената конституционна поправка мандатът на управляващото съпредседателство, заемано от Даниел Ортега и Росарио Мурильо, се удължава от шест на седем години. По този начин заложените по график общи избори от ноември 2026 година се изместват чак за 2028 година.

В текста, прокаран от председателя на парламента Густаво Порас и управляващия Сандинистки фронт за национално освобождение (FSLN), се регламентира идентично удължаване на мандатите за армейското командване и полицейското ръководство. По административна линия процедурата изисква повторно потвърждение от следващия състав на парламента през януари 2027 година, но политическият сигнал вече е изпратен.

Според наблюдатели в региона, изборът на новия времеви хоризонт не е случаен. Годината 2028 съвпада с финала на настоящия президентски мандат на Доналд Тръмп в Белия дом. Манагуа практически печели време, капсулирайки държавния апарат срещу външен натиск.

Паралелно с това Върховният избирателен съвет на Никарагуа получава разширени правомощия, включващи директна забрана за участие в избори на субекти, за които се твърди, че получават чуждестранно финансиране. В рамките на местното законодателство това блокира базираните в чужбина опозиционни структури, определяни от Ортега като проамерикански агенти за влияние.

Дипломатически блъф в ОАД и съпротивата на Латинска Америка

Реакцията от Вашингтон последва Светкавично. Държавният секретар Марко Рубио обяви налагането на визови ограничения за над 2350 никарагуански служители и техните близки. Институционалният натиск обаче засече още в зародиш.

Опитът на Държавния департамент да прокара извънредна консултативна среща на външните министри в рамките на Организацията на американските държави (ОАД) пропадна поради липса на консенсус. Бразилия се противопостави твърдо на инициативата, а Мексико гласува с „въздържал се“. Самата Никарагуа вече не е член на ОАД, след като официално завърши процедурата по оттеглянето си през ноември 2023 година.

Парализата в ОАД показва намаляващата способност на Вашингтон да задейства автоматични регионални санкции. Без подкрепата на основните икономики в Южна Америка, дипломатическият кордон около Манагуа остава единствено американска едностранна инициатива.