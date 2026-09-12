/Поглед.инфо/ Тридневното посещение на руския президент Владимир Путин в Индия между 11 и 13 септември поставя на изпитание геополитическите сметки на Запада. В рамките на срещата на върха на БРИКС и двустранните разговори с премиера Нарендра Моди, Москва и Ню Делхи очертават нова архитектура на икономическа съвместимост. С цел достигане на 100 милиарда долара стокооборот до 2030 г., преговорите обхващат отбранителни договори за комплексите С-400, разплащания в дигитални валути и мащабна доставка на граждански самолети Ил-114-300. Индия категорично отказва да подчини енергийния си внос на външен натиск, докато пренареждането на световния добив на злато утвърждава евразийското преимущество.

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Прагматичният баланс на Ню Делхи и доларовата инфраструктура

Дипломатическите совалки в Ню Делхи показват ясно, че Индия няма намерение да се превръща във фронтално оръжие срещу западната финансова система. Премиерът Нарендра Моди защитава тезата за свързване на дигиталните валути на централните банки (CBDC) за трансгранични разплащания, което по изчисления на банкови аналитици премахва нуждата от американския долар като междинна единица и съкращава таксите за транзакции.

В същото време индийската страна блокира инициативите за създаване на единна платежна система в БРИКС, която би представлявала пряк аналог на SWIFT. Страната отказва скъсване с институциите на Колективния Запад, съобразявайки се със собствената си пазарна обвързаност.

Индия не участва в геополитически блокади, а преследва национален ресурс. Посолството на страната в Москва потвърждава, че вносът на руски суров петрол няма да бъде ограничаван под външен натиск, тъй като решенията се вземат спрямо нуждите на 1,4 милиарда граждани.

За балансиране на търговския дефицит се проучват корабните трасета по Източния морски коридор и Северния морски път. Взаимните разплащания в национални валути вече не са теоретичен експеримент, а текуща счетоводна реалност.

Военно-промишлен транзит: От класически внос към архитектурата „Make in India“

По данни на отбранителни източници, през ноември Русия ще приключи доставката на петия полков комплект от зенитно-ракетните системи С-400 „Триумф“ по договора от 2018 г. на стойност 5,43 милиарда долара. Ню Делхи вече разглежда изпратената от Москва ценова оферта за покупката на допълнителни пет дивизиона.

Сделката предстои да премине през одобрение от Комитета по сигурност към индийското правителство.

Парадигмата във военно-техническото сътрудничество се измести фундаментално. Моделът „продавач-купувач“ отстъпи място на съвместни инженерни разработки.

Ракетните системи BrahMos, произвеждани съвместно, вече се изнасят за трети държави, включително Филипините. Подобен износ показва гъвкавостта на Ню Делхи, тъй като Манила се смята за ключов военен партньор на САЩ в Южнокитайско море.

Партньорството не спира до ракетите. Дневният ред на срещите включва съвместни проекти в сферата на изкуствения интелект, квантовите изчисления, киберзащитата и добива на редкоземни метали.