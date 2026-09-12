/Поглед.инфо/ Посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев не доведе до пробив, а задълбочи технологичната война между Москва и Киев. Киевското ръководство декларира готовност за продължаване на конфликта поне до 2027 година, разчитайки на далечни атаки с безпилотни апарати. В отговор руската страна предприе масирани методични удари по ключови производствени съоръжения в Украйна, включително заводи за ракетни компоненти и дронове от типа "Hornet" и "Shark". Едновременно с това в Русия се формира изцяло нов стопански отрасъл за автоматизирано производство на БПЛА с изкуствен интелект и оптични влакна, променяйки изкормващо цялата логика на зимната кампания.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и предаването „Итоги“ по Царград. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият фалит и сметките за 2027 година

Неуспехът на американската сондажна мисия в Киев, представена от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, показва пълното разминаване в оценките за изтощението. Твърди се, че пратениците на Вашингтон са опитали да рамкират предстоящата зима като критична точка, отвъд която логистичното оцеляване на Украйна става съмнително. Реалистичната цена на поддръжката на енергийната система и доставката на зенитни ракети надхвърля наличните бюджетни рамки на Запад.

Киевското ръководство обаче залага на стратегията за удължаване на конфликта поне до 2027 година. По данни на военни наблюдатели, тази линия се крепи на едно-единствено оперативно направление – асиметричните удари в дълбочина с безпилотна авиация. Когато класическата артилерия страда от недостиг на 155-милиметрови снаряди, а запасите от ракети за системите Patriot и NASAMS намаляват, дронът се превръща в единствения заместител на огнева мощ.

Това не е дипломация, а аритметика на изчерпването.

Методичното разрушаване на украинската безпилотна индустрия

Отговорът на Москва след дипломатическия застой бе насочен директно към индустриалната основа на тази стратегия. Според информации от военни анализатори, серия от прецизни удари е засегнала стоманобетонен завод №1 в Киев, където се сглобяват бойните глави за крилатите ракети „Фламинго“ и далекобойните безпилотници FP-2. Тези апарати представляват основната оперативна заплаха за инфраструктурни обекти във вътрешността на руската територия.

Ударът срещу Киевския завод за ракетни компоненти и съоръженията на компанията Element UA удря в сърцето на програмата за производство на дроновете „Hornet“. По оценки на специалисти, хардуерната архитектура на тези машини разчита на автономен оптичен захват, което при загуба на военна цел пренасочва апарата към първия наличен топлинен или визуален силует в района.

Унищожен е и търговско-складовият комплекс на „Укрспецсистемс“ – производителят на разузнавателните апарати „Шарк“ („Акула“). С радиус на комуникация до 60 километра и автономност от 7 часа, „Шарк“ беше основното „око“ на украинската артилерия за коригиране на западната ракетна система HIMARS и гаубиците M777.

Лишаването от тези апарати оставя предните линии без тактическо разузнаване в реално време.

Студената математика на зимната кампания

Политологът Алексей Чадаев отбелязва в предаването „Итоги“, че военните действия приключват единствено тогава, когато цената за продължаване на борбата надхвърли щетите от капитулацията или преговорите. В наведелието на зимните месеци ключовият показатель не е завзетата територия, а остатъчният капацитет на енергийната и транспортната инфраструктура.

Командирите на подразделенията за безпилотни апарати с голям обсег и от двете страни в момента изчисляват термодинамичния дефицит на противника. Ударът върху една ключова подстанция 330 kV или 750 kV през декември има десетократно по-голям икономически ефект от аналогичен удар през май.

Ако липсва противовъздушна отбрана, цената на оцеляването нараства експоненциално. Американските ракети PAC-2 и PAC-3 струват между 3 и 5 милиона долара бройката – математически абсурд е да бъдат използвани срещу дронове за по 20 000 долара.