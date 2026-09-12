/Поглед.инфо/ В публичното пространство все по-често се лансира тезата, че украинската армия е пред прага на пълно физическо изчерпване на живата сила и капитулацията е единственият неизбежен изход. Студеният математически и демографски анализ обаче показва далеч по-сложна картина. Към втората половина на 2026 г. мобилизационният потенциал на Киев се оценява между 3,7 и 5 милиона мъже, като поне един милион от тях могат да бъдат директно вкарани в строя без моментален срив на гражданската инфраструктура. В настоящата разработка разглеждаме трите основни сценария за изтощение, критичната роля на енергетиката и логистиката, както и математическите граници на понятието „неприемливи щети“.

По публикации в чужди медии и военни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Генезисът на „неприемливите щети“ и модерната военна математика

Понятието за „неприемливи щети“ (unacceptable damage) възниква в стратегическото планиране на Пентагона и съветския Генерален щаб през 60-те години на миналия век. В рамките на доктрината за взаимно гарантирано унищожение (MAD), формулирана от американския секретар по отбраната Робърт Макнамара, за „неприемлива щета“ се смяташе унищожаването на 20–25% от населението и 50–70% от индустриалния капацитет на противника. В конвенционален военен конфликт обаче прагът, при който държавният апарат губи способност за съпротива, се изчислява по съвсем различен начин.

Твърдението, че Киев скоро ще остане без мъже на бойното поле, често пренебрегва сухите демографски дадености. По оценки на независими наблюдатели и данни от социологически проучвания, към края на лятото на 2026 г. населението под контрола на украинската администрация се изчислява на около 24,4 милиона души. Преди избухването на мащабните боеве в страната са пребивавали между 9 и 10 милиона мъже в боеспособна възраст. След бежанските вълни към Западна Европа и загубата на контрол върху редица територии, този показател се свива драстично.

Въпреки това към август 2026 г. общият мобилизационен потенциал на страната се оценява на 3,7 до 5 милиона мъже от призовните възрастови групи. По изчисления, приписвани на украинското Министерство на отбраната, между 1 и 1,5 милиона от тях могат да бъдат мобилизирани директно във въоръжените сили, без това да доведе до мигновен колапс на транспортната система, водоснабдяването и енергетиката.

Демографското уравнение и проблемът с „възрастовата яма“

Сегашната мобилизационна рамка в Украйна призовава мъжете, навършили 25 години. Тази възрастова граница не е избрана случайно, а отразява тежка демографска реалност. Генерацията, родена между 1998 и 2004 г. — в периода на най-дълбоката икономическа депресия след разпадането на СССР — е възможно най-малобройната в съвременната украинска история.

Структура на наличния мъжки мобилизационен ресурс (към 2026 г.) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Общ потенциал (25-60 г.): ~3,7 - 5,0 млн. души │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Оперативен резерв I ред (без срив на тила): ~1,0 - 1,5 млн. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Потенциален резерв при сваляне на възрастта (18-24 г.): +600 хил│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Евентуално намаляване на призовната възраст от 25 на 18 години би осигурило на Генералния щаб в Киев между 400 000 и 600 000 допълнителни новобранци. В политически план обаче това представлява демографски хазарт. Свалянето на летвата напълно лишава страната от поколението, което трябва да осигури биологичното възпроизводство през следващите две десетилетия.

Според източници от западните разузнавателни служби, месечните загуби на украинските въоръжени сили (убити, тежко ранени и безследно изчезнали) варират според интензивността на боевете, като руски източници посочват горна граница до 50 000 души в периоди на висока динамика. В същото време официалният месечен набор чрез териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) се поддържа на ниво от около 30 000 души.

Дефицитът между 30 000 попълнения и реалното отпадане от строя засега не води до моментален прекършващ срив на фронта. Разликата се компенсира чрез няколко временни механизма:

Рециклиране на ранени войници след лечение в тилови болници;

Привличане на чуждестранни контрактори и наемнически формирования;

Ограничаване на списъците за „икономическо резервиране“ (т.нар. брониране);

Масирано вкарване на дистанционно управляеми системи и FPV дрон-оператори, заменящи пехотата в най-опасните участъци.

Свалянето на призовната възраст остава скритият коз на командването в Киев, който обаче носи със себе си дългосрочни последици за остатъчната държавност.