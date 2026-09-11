/Поглед.инфо/ На 10 септември няколко членове на Съвета за сигурност на ООН настояха санкциите срещу Иран да бъдат възстановени, въпреки че в този орган все още има сериозни разногласия по въпроса. Те настояха и за провеждането на заседание по въпрос, чието разглеждане от Съвета вече е прекратено.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Китайският заместник-постоянен представител в ООН Сун Лей, изрази сериозна загриженост и категорично се противопостави на тези действия.

Той призова САЩ да поемат ангажимент да не използват отново военна сила, да водят искрени преговори с Иран и да съдействат за връщането на иранския ядрен въпрос към политическо и дипломатическо уреждане.

Сун Лей призова също да се търси общо решение, което да отчита разумните интереси на всички страни, за да се постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, мирно споразумение и политическо и дипломатическо уреждане на иранския ядрен въпрос.