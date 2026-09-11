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Поглед към Китай

Китай се противопоставя на опитите да бъдат възстановени санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран

/Поглед.инфо/ На 10 септември няколко членове на Съвета за сигурност на ООН настояха санкциите срещу Иран да бъдат възстановени, въпреки че в този орган все още има сериозни разногласия по въпроса. Те настояха и за провеждането на заседание по въпрос, чието разглеждане от Съвета вече е прекратено.

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Китай се противопоставя на опитите да бъдат възстановени санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран
Източник: 38picres.cgtn.com
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Китайският заместник-постоянен представител в ООН Сун Лей, изрази сериозна загриженост и категорично се противопостави на тези действия.

Той призова САЩ да поемат ангажимент да не използват отново военна сила, да водят искрени преговори с Иран и да съдействат за връщането на иранския ядрен въпрос към политическо и дипломатическо уреждане.

Сун Лей призова също да се търси общо решение, което да отчита разумните интереси на всички страни, за да се постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, мирно споразумение и политическо и дипломатическо уреждане на иранския ядрен въпрос.

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