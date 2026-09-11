/Поглед.инфо/ В навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ администрацията във Вашингтон се опитва да предотврати пълен стратегически колапс в Източна Европа, който заплашва да срине и без това разклатените позиции на управляващата партия. Според медийни публикации и анализи на дипломатически канали, необичайно високата интензивност на контактите между представители на Белия дом, разузнавателните служби и руските институции показва опит за преминаване към режим на „контролирано разрушаване“ на украинския проект. Всичко това се разиграва на фона на тежки вътрешноикономически проблеми в САЩ – от над 20-процентови лихви по потребителските кредити до непрекъснат натиск върху цените на дизеловото гориво в аграрните щати, което принуждава американските преговарящи да бързат.

11.09.2026 18:49