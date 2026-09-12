Си Дзинпин призова страните от БРИКС да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност

/Поглед.инфо/ На 12 септември в Ню Делхи председателят на КНР Си Дзинпин присъства на първото заседание на 18-ата среща на върха на БРИКС. Там той произнесе важна реч, озаглавена „Поемане на отговорностите на нашето време“.

Си Дзинпин отбеляза, че тази година се навършват 20 години от началото на сътрудничеството в рамките на БРИКС. През изминалите две десетилетия механизмът за сътрудничество на БРИКС се развива стабилно, демонстрирайки голяма жизненост и превръщайки се в най-влиятелната платформа за сътрудничество между нововъзникващите пазари и развиващите се страни в съвременния свят. Той подчерта, че на фона на безпрецедентни за последния век ускорени промени и забележителния възход на Глобалния Юг, страните от БРИКС трябва да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност и да работят заедно за изграждането на общност на споделена съдба.

Си Дзинпин смята, че страните трябва да бъдат пионери в насърчаването на развитието, движено от иновациите, да поемат инициативата, да засилят сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, да насърчават съвместната работа, както и да насочат практическото сътрудничество към нови хоризонти.

Китайският председател допълни, че държавите членки на БРИКС трябва да бъдат пионери в поддържането на мира и стабилността, да се ​​придържат към визията за обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива сигурност, да отхвърлят манталитета от ерата на Студената война и блоковата конфронтация, да се противопоставят на посегателствата върху суверенитета на други държави и на намесата във вътрешните им работи, както и да участват конструктивно в разрешаването на горещи конфликтни въпроси.

Си Дзинпин заяви, че трябва да се насърчава взаимното опознаване и обогатяване между цивилизациите, да се отстояват общочовешките ценности и да се работи за обмен, взаимно учене и хармонично съжителство между цивилизациите. Според китайския лидер държавите от БРИКС трябва да бъдат пионери в реформирането и подобряването на глобалното управление, да се ​​съобразяват с тенденцията към по-голяма демократизация на международните отношения, да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление и да отстояват авторитета на ООН.

Си Дзинпин подчерта, че Китай е готов да постига консенсус и да гради бъдещето заедно с всички страни, като постави началото на трето „Златно десетилетие“ на сътрудничеството в БРИКС и създаде светли перспективи за просперитет и прогрес.