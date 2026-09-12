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Поглед към Китай

Си Дзинпин призова страните от БРИКС да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност

/Поглед.инфо/ На 12 септември в Ню Делхи председателят на КНР Си Дзинпин присъства на първото заседание на 18-ата среща на върха на БРИКС. Там той произнесе важна реч, озаглавена „Поемане на отговорностите на нашето време“.

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Си Дзинпин призова страните от БРИКС да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност
Източник: 38picres.cgtn.com
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Си Дзинпин отбеляза, че тази година се навършват 20 години от началото на сътрудничеството в рамките на БРИКС. През изминалите две десетилетия механизмът за сътрудничество на БРИКС се развива стабилно, демонстрирайки голяма жизненост и превръщайки се в най-влиятелната платформа за сътрудничество между нововъзникващите пазари и развиващите се страни в съвременния свят. Той подчерта, че на фона на безпрецедентни за последния век ускорени промени и забележителния възход на Глобалния Юг, страните от БРИКС трябва да поведат международния ред към по-голяма справедливост и разумност и да работят заедно за изграждането на общност на споделена съдба.

Си Дзинпин смята, че страните трябва да бъдат пионери в насърчаването на развитието, движено от иновациите, да поемат инициативата, да засилят сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, да насърчават съвместната работа, както и да насочат практическото сътрудничество към нови хоризонти.

Китайският председател допълни, че държавите членки на БРИКС трябва да бъдат пионери в поддържането на мира и стабилността, да се ​​придържат към визията за обща, всеобхватна, кооперативна и устойчива сигурност, да отхвърлят манталитета от ерата на Студената война и блоковата конфронтация, да се противопоставят на посегателствата върху суверенитета на други държави и на намесата във вътрешните им работи, както и да участват конструктивно в разрешаването на горещи конфликтни въпроси.

Си Дзинпин заяви, че трябва да се насърчава взаимното опознаване и обогатяване между цивилизациите, да се отстояват общочовешките ценности и да се работи за обмен, взаимно учене и хармонично съжителство между цивилизациите. Според китайския лидер държавите от БРИКС трябва да бъдат пионери в реформирането и подобряването на глобалното управление, да се ​​съобразяват с тенденцията към по-голяма демократизация на международните отношения, да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление и да отстояват авторитета на ООН.

Си Дзинпин подчерта, че Китай е готов да постига консенсус и да гради бъдещето заедно с всички страни, като постави началото на трето „Златно десетилетие“ на сътрудничеството в БРИКС и създаде светли перспективи за просперитет и прогрес.

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