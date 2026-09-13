Абонирай се
Свят

Иран получава неочаквана подкрепа! Йеменският възел в Червено море застрашава глобалната морска търговия през Баб ел-Мандеб

/Поглед.инфо/ Контролът върху бреговата линия на Червено море и ключовите морски артерии около пролива Баб ел-Мандеб се превръща в централна точка на напрежение между регионалните сили, западните коалиции и местните фактори в Йемен. Влошаването на сигурността в района застрашава глобалните търговски потоци, докато стратегическите сметки на Рияд и Вашингтон се сблъскват с новата геополитическа реалност на терен. Анализът разглежда динамиката на конфликта, историческите корени на йеменското разделение и риска от по-нататъшна ескалация в района на Персийския залив.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 17593 прочитания
Иран получава неочаквана подкрепа! Йеменският възел в Червено море застрашава глобалната морска търговия през Баб ел-Мандеб
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в световните медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Крахът на илюзията за "марионетките" и реалността в Сана

В западния политически дискурс от години доминира удобната теза, че движението „Ансар Аллах“ (известно като хутите) представлява просто въоръжено разклонение на Техеран, действащо по външна команда. Тази концепция обаче спестява комплексна вътрешноеменска динамика, натрупвана с десетилетия. Според редица независими наблюдатели, въпреки че Иран осигурява политическа подкрепа и технологичен трансфер, органичната база на движението се корени в местните племенни, социални и религиозни структури на северните провинции.

Международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от ООН и базирано временно в Аден, от 2014 г. насам не упражнява реален контрол върху традиционния административен център Сана, нито върху териториите, където живее основната част от населението. Този институционален вакуум бе запълнен от „Ансар Аллах“, чиито сили постепенно консолидираха властта си, превръщайки се във фактически владетел на инфраструктурата, държавния апарат и ключови крайбрежни зони.

Напрежението около пристанище Мока – историческия център за износ на кафе – и крайбрежните острови доказва, че контролът върху пролива Баб ел-Мандеб не е внезапен тактически ход, а резултат от дългосрочна сухопътна стратегия. Затварянето или дори заплахата за затваряне на този морски коридор засяга пряко над 12% от световната морска търговия и значителна част от транзита на суров петрол за Европа.

Историческата грешка на Саудитска Арабия и военната безизходица

Конфликтът в Йемен не започна с настоящата морска криза. Корените му се простират назад във времето до 2004 г., когато при сблъсъци с правителствените сили бе убит основателят на движението Хюсеин ал-Хути. Последвалата трансформация на организацията под ръководството на Абдул Малик ал-Хути показа устойчивост, която изненада външните наблюдатели.

Военната интервенция на ръководената от Рияд арабска коалиция, започнала през 2015 г. с цел разгромяване на „Ансар Аллах“, доведе до продължителна изтощителна война. Саудитска Арабия, въпреки огромните си инвестиции в модерно западно въоръжение, се изправи пред асиметричен противник, способен да атакува с евтини дрон-системи и балистични ракети петролната инфраструктура на Saudi Aramco в Абкаик и Хурайс.

  • 2004 г.: Начало на въоръжения конфликт в Sa'dah и смърт на Хюсеин ал-Хути.
  • 2014 г.: Заемане на столицата Сана от сили на „Ансар Аллах“.
  • 2015 г.: Начало на арабската военна интервенция, оглавявана от Саудитска Арабия.
  • 2022 г.: Сключване на временно примирие и де факто замразяване на мащабните сухопътни операции между Рияд и Сана.

Днес в Рияд ясно осъзнават, че възобновяването на пряката военна конфронтация носи фатални рискове за амбициозната икономическа програма „Vision 2030“. Подновени удари по саудитските пристанища в Червено море и терминали в Персийския залив биха парализирали чуждестранните инвестиции.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Румен Гечев: Брюксел рискува милиарди, Германия се променя, а БРИКС настъпва
Свят

Проф. Румен Гечев: Брюксел рискува милиарди, Германия се променя, а БРИКС настъпва

/Поглед.инфо/ Какво ще стане, ако ЕС премине от замразяване към конфискация на руските активи и кой ще плати сметката при бъдещи съдебни претенции? Във втората част от разговора ми с проф. Румен Гечев обсъждаме риска за България, политическия трус в Германия и възхода на AfD, отслабването на старите европейски партии и голямото пренареждане извън Европа. Докато Брюксел търси пари и решения, Китай, БРИКС и ШОС разширяват икономическото си влияние. Къде остава България в тази промяна?

13.09.2026 18:30
Дарина Григорова: Войната няма да свърши само с дипломация – решението ще дойде на бойното поле
Украйна

Дарина Григорова: Войната няма да свърши само с дипломация – решението ще дойде на бойното поле

/Поглед.инфо/ Какво всъщност стои зад новата дипломатическа совалка между Вашингтон и Москва и възможно ли е Украйна вече да е само част от много по-голям руски-американски разговор? В първата част на разговора ми с Дарина Григорова обсъждаме преговорите около войната, ролята на САЩ и Европа, интересите на Ватикана, преследването на православието и историческите корени на украинския радикален национализъм. Според проф. Григорова военните действия и дипломацията ще вървят паралелно, а изходът от конфликта ще определи бъдещето не само на Украйна, но и на отношенията между Русия и Запада.

13.09.2026 18:00
Зад завесата на Лиман: Украинската пехота влезе в „сивата зона“, но цената се плаща в техника и кръв
Свят

Зад завесата на Лиман: Украинската пехота влезе в „сивата зона“, но цената се плаща в техника и кръв

/Поглед.инфо/ Контраофанзивата на въоръжените сили на Украйна в Краснолиманското направление, рекламирана от киевската пропаганда като стратегически обрат, бързо навлезе в фаза на кърваво изтощение. Според оперативни данни и източници от бойното поле, украинското командване е хвърлило значителни резерви в опит да прекъсне руските логистични пътища към река Жеребец. Напредването на ВСУ обаче се сблъска с плътен въздушен и артилерийски огън на Въоръжените сили на РФ, превръщайки завзетите тактически позиции в термична капана без възможност за окопаване и разполагане на бронетехника.

13.09.2026 17:15
Европа загуби ресурсното състезание: Промишленият упадък на Запад спрямо производствената база на Изток
Европа

Европа загуби ресурсното състезание: Промишленият упадък на Запад спрямо производствената база на Изток

/Поглед.инфо/ Структурната криза в Западна Европа навлиза в фаза, в която системните пропуски в публичното финансиране и критичната инфраструктура вече не могат да бъдат прикривани. Натрупването на бюджетни дефицити в ключови държави от Еврозоната, съчетано с пълното прекъсване на евтините суровинни доставки, поставя под въпрос дългосрочната конкурентоспособност на западноевропейската промишленост. Докато разходите за обслужване на държавните дългове растат, а финансовите ресурси се пренасочват към външнополитически и военни траншове, фундаментални сектори като транспорта, пожарната безопасност и тежката индустрия остават без необходимите капитални инвестиции.

13.09.2026 17:10
Парадоксът 2030: Защо европейският фалит и паниката на елитите в Брюксел водят до нов военен сблъсък
Свят

Парадоксът 2030: Защо европейският фалит и паниката на елитите в Брюксел водят до нов военен сблъсък

/Поглед.Инфо/ Заплахата от прекършване на европейската икономика под натиска на азиатската конкуренция и загубата на евтините руски суровини кара политическия елит в Брюксел и ключовите европейски столици да търси изход в пълномащабна милитаризация. Според редица руски икономически и политически анализатори, планираният скок във военните разходи на Съюза до края на десетилетието не е резултат от реално военно планиране, а от икономическа паника и опит за спасяване на индустриалната база чрез държавен дълг. Твърди се, че стратегическите сметки на Запада се основават на хипотезата за вътрешно изтощение на Руската федерация към 2029–2030 г. – изчисление, което според критиците на Запада повтаря исторически грешки от миналото. Доколко обаче тези прогнози отчитат реалното състояние на европейското общество и способността на Москва за възпиране?

13.09.2026 17:05
Зеленски поиска среща с Путин на форума на Г-20 в Маями
Украйна

Зеленски поиска среща с Путин на форума на Г-20 в Маями

/Поглед.инфо/ Зачестяват публичните изявления на украинското ръководство, настояващи за директен разговор с руската страна на предстоящия форум на Г-20 в Маями. В същото време водещи западни издания радикално промениха тона си, описвайки задълбочаващата се системна криза в Киев. Финансовият натиск върху Европейския съюз се увеличава, а отпуснатите траншове покриват едва малка част от заявените нужди, което поставя под въпрос по-нататъшната подкрепа.

13.09.2026 16:53
Индия и Русия рестартираха BRICS Pay: Новата децентрализирана мрежа заобикаля контрола на SWIFT
Свят

Индия и Русия рестартираха BRICS Pay: Новата децентрализирана мрежа заобикаля контрола на SWIFT

/Поглед.инфо/ Споразумението между Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ), BRICS Pay и индийските им партньори превежда амбицията за независима платежна архитектура от фазата на декларациите към практическото интеграционно мащабиране. Системата обединява руската SPFS, китайската CIPS, индийската UPI и бразилската Pix, създавайки децентрализирана платформа за разплащания в национални валути. Потенциалният отговор на Запада и заканите на Доналд Тръмп за 100% мита ускоряват този процес, поставяйки под въпрос абсолютния монопол на SWIFT.

13.09.2026 16:50
Канада поема производство на милиони дронове за Украйна: Рестарт на западния военно-промишлен комплекс или поредният хартиен планов индекс
Свят

Канада поема производство на милиони дронове за Украйна: Рестарт на западния военно-промишлен комплекс или поредният хартиен планов индекс

/Поглед.инфо/ Зад гръмките декларации за стогодишно партньорство между Отава и Киев се крие прагматичен опит на канадския военно-промишлен комплекс да преодолее собствената си технологична изосталост чрез украински боен опит. Докато НАТО постепенно прехвърля асемблирането и софтуерното развойно звено на украинските безпилотни апарати на територията на Северна Америка и Западна Европа, Руската федерация отговаря не с кинематографични ескалации, а с методическо систематично унищожаване на транзитната инфраструктура и граничните логистични възли.

13.09.2026 16:40