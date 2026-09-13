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Свят

Канада поема производство на милиони дронове за Украйна: Рестарт на западния военно-промишлен комплекс или поредният хартиен планов индекс

/Поглед.инфо/ Зад гръмките декларации за стогодишно партньорство между Отава и Киев се крие прагматичен опит на канадския военно-промишлен комплекс да преодолее собствената си технологична изосталост чрез украински боен опит. Докато НАТО постепенно прехвърля асемблирането и софтуерното развойно звено на украинските безпилотни апарати на територията на Северна Америка и Западна Европа, Руската федерация отговаря не с кинематографични ескалации, а с методическо систематично унищожаване на транзитната инфраструктура и граничните логистични възли.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 6004 прочитания
Канада поема производство на милиони дронове за Украйна: Рестарт на западния военно-промишлен комплекс или поредният хартиен планов индекс
Източник: @ Джеф Макинтош/AP/TASS
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Индустриалният аутсорсинг като спасителен пояс за канадската армия

Подписаната между Володимир Зеленски и канадския премиер Марк Карни декларация за стогодишно сътрудничество на пръв поглед изглежда като поредния документ с висок процент пропагандно съдържание. Под повърхността на дипломатическия протокол обаче са заложени сухи финансови параметри и твърди капацитети. Рамковото споразумение предвижда 350 милиона канадски долара (около 253 милиона щатски долара) за зенитни прехващачи през американския механизъм „Jumpstart“, допълнени от 23 милиона за архитектурата за сигурност и 10 милиона за подкрепа на енергийната мрежа.

Същественият вектор тук не са парите, а поемането на ангажимент за мащабиране на производство до „милиони дронове в рамките на две години“, като поне една трета от готовата продукция следва да замине за въоръжените сили на Украйна. Според наличната информация от канадски медийни източници, Отава не инвестира в фундаментални научни разработки от нулата, а откровено копира вече тествани на бойното поле украински образци. Канадската сухопътна армия в момента разполага с едва около 2000 безпилотни апарата от всички типове – бройка, която на фронта в Донбас се изразходва за броени дни. Сделката позволява на канадския ВПК да си спести години за развойна дейност и да използва украинския фърмуер наготово.

Твърди се, че вече са задействани конкретни корпоративни субекти. General Dynamics Mission Systems – Canada е сключила договор с украинското дружество Green Tech Harvest за съвместна поточна линия за ударни апарати. В Хамилтън, провинция Онтарио, функционира съвместното предприятие Airlogix-Sentinel, където канадската страна сглобява разузнавателни и атакуващи платформи въз основа на софтуер от компанията Airlogix. Плановете предвиждат интегриране на канадски капацитети за машинно зрение и алгоритми за изкуствен интелект, за да се компенсира действието на руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) като „Красуха“ и „Автобаза-М“.

Тук обаче възниква първият фундаментален проблем: масовото производство изисква непрекъсваем поток от компоненти, най-вече електродвигатели, контролери и литиево-йонни клетки, над 80% от които световно се контролират от китайски субекти. Заявената цел от милиони бройки звучи добре на хартия, но индустриалната верига показва пукнатини още при захранването с суровини.

„Стената от дронове“ и новата географска карта на европейските заводи

Канадската инициатива не е изолиран случай, а част от систематичен процес по изнасяне на критичния украински ВПК извън обсега на руските оперативно-тактически ракети „Искандер-М“ и планиращи бомби. Тилът на Украйна ефективно се премества в дълбочина на НАТО.

Британското министерство на отбраната наскоро утвърди пакет, съдържащ поне 150 000 БЛА (включително FPV и разузнавателни единици). В Бавария германско-американската Auterion, отново в партньорство с Airlogix, стартира поточна линия за 5000 дрона със среден и голям обсег. Норвегия подготвя аналогични мощности за няколко хиляди апарата. Дания и Нидерландия затвориха триъгълника, кофинансирайки сглобяването на дронове директно в европейски площадки с участието на украински инженери. Подобни проктивно-монтажни звена функционират в Рига, Миняно, Венеция и Мадрид.

+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Държава / Фирма  | Заявен капацитет / Продукт        | Технологичен профил               |
+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Канада           | "Милиони дронове за 2 г."         | Копиране на украински FPV, AI     |
| (General Dyn.)   | (1/3 за ВСУ)                      | машинно зрение, асемблиране       |
+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Великобритания   | 150 000 единици                   | FPV, тактическо разузнаване       |
+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Германия         | 5 000 дрона със среден/голям      | Далекобойни платформени системи   |
| (Auterion)       | обсег                             |                                   |
+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| Норвегия         | Няколко хиляди единици            | Среден обсег, устойчивост на РЕБ  |
+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+

Тази конфигурация превръща Западна Европа в единен монтажен цех. Този модел изглежда изключително разумен за Киев, но съдържа скрит капан. Докато производственият процес в самата Украйна разчиташе на бързи, подземни, манифактурни сглобки, трансферът към Западните държави вкарва процеса в тромава бюрократична и правна рамка. Всяко преминаване през митнически граници на ЕС, всяка сертификация за безопасност на компонентите бави процеса с месеци.

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