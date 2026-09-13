Китайски олекотен AI агент позволява на изкуствения интелект не само да мисли, но и да действа

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи представиха олекотен AI агент с двойна моделна архитектура, предназначен за съвместна работа в областта на изследванията на материалите, който позволява на изкуствения интелект не само да мисли, но и да действа.

Агентът, наречен MatBrain, подобрява цялостната точност на прогнозите в науката за материалите с 66 % в сравнение с големите модели, включително GPT-5 и DeepSeek-R1, като същевременно намалява разходите за внедряване на хардуер с 95%. Резултатите бяха публикувани в списанието „Nature Machine Intelligence“.

Науката за материалите е изучаването на структурата, свойствата и поведението на материали като метали, керамика, полимери и композитни материали, с акцент върху разбирането и разработването на материали за полезни приложения.

Разработен от Центъра за изкуствен интелект в областта на материалите към Институтите за напреднали технологии в Шънджън (SIAT) към Китайската академия на науките, MatBrain се състои от два олекотени модела: Mat-R1 и Mat-T1.

Резултатите показват, че MatBrain може да изпълнява задачи по изследване на материали, включително генериране на структури, прогнозиране на свойства, анализ на стабилността и планиране на пътища за синтез, както и да участва в откриването на нови материали без предварително зададени рамки.