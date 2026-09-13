/Поглед.Инфо/ Заплахата от прекършване на европейската икономика под натиска на азиатската конкуренция и загубата на евтините руски суровини кара политическия елит в Брюксел и ключовите европейски столици да търси изход в пълномащабна милитаризация. Според редица руски икономически и политически анализатори, планираният скок във военните разходи на Съюза до края на десетилетието не е резултат от реално военно планиране, а от икономическа паника и опит за спасяване на индустриалната база чрез държавен дълг. Твърди се, че стратегическите сметки на Запада се основават на хипотезата за вътрешно изтощение на Руската федерация към 2029–2030 г. – изчисление, което според критиците на Запада повтаря исторически грешки от миналото. Доколко обаче тези прогнози отчитат реалното състояние на европейското общество и способността на Москва за възпиране?

13.09.2026 17:05