Като се спря на китайско-йорданските отношения Омар Ал Разаз заяви: „Необходимо е да работим заедно и да използваме силните си страни. От стратегическа гледна точка съществува значителен потенциал за растеж в енергийното сътрудничество между двете държави, особено в сферите на зелената енергия, управлението на природните ресурси и високотехнологичното производство. Освен това Йордания е дом на водещи институции в областта на приложните науки в Близкия изток. Двете страни могат да си сътрудничат и в развитието на таланти, като по този начин отключат огромен потенциал“.
Бившият йордански премиер Омар Ал Разаз: Необходимо е да работим заедно и да използваме силните си страни
/Поглед.инфо/ Журналист на КМГ взе ексклузивно интервю от бившия йордански премиер Омар Ал Разаз, който беше на посещение в Китай и е наблюдавал отблизо развитието на страната. „Всеобхватното развитие на Китай е наистина забележително, съчетано с координиран напредък в различни сфери като опазването на културното наследство, технологичните иновации и изкуствения интелект“, заяви Омар Ал Разаз в интервюто. Той изрази признателност за четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, като заяви: „Председателят Си Дзинпин притежава далновидност и е начертал пътя към мирно съжителство в света. Светът се нуждае от подобно лидерство.“
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