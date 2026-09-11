Китай и САЩ разкриха трансгранична схема за производство на синтетични канабиноиди

/Поглед.инфо/ Китайските органи на реда и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са разкрили съвместно трансгранична схема, свързана с прекурсорни химикали за производство на синтетични канабиноиди, съобщи в четвъртък китайското Министерство на обществената сигурност.

Разследването е започнало през май, след като американските власти са предали на Китай информация за двама китайски граждани, заподозрени за участие в схемата. Китайските разследващи са установили връзка с друг случай, който вече е бил разследван в страната, и са обединили двете разследвания.

При координирана операция през август китайската полиция е задържала 21 заподозрени в провинция Хъбей и други райони, включително двамата китайски граждани, посочени от американската страна. Иззета е и партида прекурсорни химикали, които не са под специален контрол, но могат да бъдат използвани за производство на наркотици.

Междувременно американските власти са задържали двама американски граждани, заподозрени в трафик на наркотици. Според разследването те са закупували неконтролирани прекурсорни химикали, използвали са ги за производство на наркотици в САЩ и след това са ги разпространявали сред затворници във федерални и щатски затвори.

Китайското Министерство на обществената сигурност определи случая като пореден конкретен резултат от сътрудничеството между китайските и американските правоохранителни органи в борбата с наркотиците.