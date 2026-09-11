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Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка
/Поглед.инфо/ В разговора ми с Яков Кедми поставяме един неудобен въпрос: какво остава от американската мощ, когато президентът на САЩ отправя заплахи, но все по-трудно превръща думите си в политически резултат? Според Кедми влиянието на Вашингтон отслабва до степен, при която Америка вече не може да дисциплинира дори Европа. Говорим за Тръмп, Русия и думите на Патрушев, че Москва трябва да разчита преди всичко на себе си, за кризата на американското лидерство и за завръщането на националните интереси срещу глобалисткия модел. Владимир Трифонов
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Нови транспортни коридори разширяват търговската мрежа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“
/Поглед.инфо/ Сътрудничеството между Китай и страните от Централна Азия в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ се задълбочава, а новият международен сухопътно-морски търговски коридор на юг отчита нарастващи товарни обеми.11.09.2026 22:00
Електромобилите и плъгин хибридите заеха 60,6% от китайския автомобилен пазар през август
/Поглед.инфо/ Продажбите на електромобили и плъгин хибриди в Китай са достигнали рекордните 60,6% от продажбите на нови автомобили през август, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители.11.09.2026 21:45
Китай и САЩ разкриха трансгранична схема за производство на синтетични канабиноиди
/Поглед.инфо/ Китайските органи на реда и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са разкрили съвместно трансгранична схема, свързана с прекурсорни химикали за производство на синтетични канабиноиди, съобщи в четвъртък китайското Министерство на обществената сигурност.11.09.2026 21:30
Ще се превърне ли БРИКС от политически форум в сериозна алтернативна икономическа и финансова платформа
/Поглед.инфо/ „БРИКС е важна сила в оформянето на международния пейзаж. Държавите не могат да процъфтяват без международна среда на открито сътрудничество и нито една страна не може да си позволи да се оттегли в самоналожена изолация!“. Тези думи на китайския председател Си Дзинпин по време на срещата на върха на страните от БРИКС в Казан ще останат като лайтмотив на всички събития, свързани с международната организация, защото те нееднозначно показват че в основата на БРИКС е запазването на мира, а организацията се налага като пазител на всеобщата сигурност.11.09.2026 21:15
Китай се противопоставя на опитите да бъдат възстановени санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран
/Поглед.инфо/ На 10 септември няколко членове на Съвета за сигурност на ООН настояха санкциите срещу Иран да бъдат възстановени, въпреки че в този орган все още има сериозни разногласия по въпроса. Те настояха и за провеждането на заседание по въпрос, чието разглеждане от Съвета вече е прекратено.11.09.2026 21:00
Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН
/Поглед.инфо/ Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) алармира за ново разширяване на капацитетите за обогатяване на уран в Северна Корея, посочвайки инфраструктурни обекти в Кансон и Йонбьон. Докато западните институции и разузнавателни служби анализират сателитни данни за нови 28 каскади от центрофуги, геополитическата реалност около Корейския полуостров претърпява фундаментална промяна. Пхенян продължава да развива както военния си арсенал, така и индустриалните си мощности, използвайки натрупания през десетилетията технологичен опит и новите логистични коридори в Евразия. Анализът проследява историческите корени на програмата, ролята на международните споразумения и икономическите причини за ядрената стратегия на КНДР.11.09.2026 18:55
Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.
/Поглед.инфо/ В навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ администрацията във Вашингтон се опитва да предотврати пълен стратегически колапс в Източна Европа, който заплашва да срине и без това разклатените позиции на управляващата партия. Според медийни публикации и анализи на дипломатически канали, необичайно високата интензивност на контактите между представители на Белия дом, разузнавателните служби и руските институции показва опит за преминаване към режим на „контролирано разрушаване“ на украинския проект. Всичко това се разиграва на фона на тежки вътрешноикономически проблеми в САЩ – от над 20-процентови лихви по потребителските кредити до непрекъснат натиск върху цените на дизеловото гориво в аграрните щати, което принуждава американските преговарящи да бързат.11.09.2026 18:49
Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?
/Поглед.инфо/ Международният отзвук след съобщенията за опасен инцидент с президентския самолет на Володимир Зеленски над Молдова повдигна редица въпроси относно автентичността на официалните версии. Първоначалните твърдения за непосредствено прихващане от дрон по време на полет към Осло се сблъскаха с официалните данные на органите за гражданска авиация в Кишинев, според които въздушното пространство е било своевременно затворено, а експлозията е регистрирана на над 150 километра разстояние. На заден план остават и задълбочаващите се системни проблеми пред украинската държава, включително натискът от Брюксел за разширяване на мобилизационния обхват към женското население поради критичния кадрови дефицит на фронта.11.09.2026 18:43