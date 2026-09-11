Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка

/Поглед.инфо/ „БРИКС е важна сила в оформянето на международния пейзаж. Държавите не могат да процъфтяват без международна среда на открито сътрудничество и нито една страна не може да си позволи да се оттегли в самоналожена изолация!“. Тези думи на китайския председател Си Дзинпин по време на срещата на върха на страните от БРИКС в Казан ще останат като лайтмотив на всички събития, свързани с международната организация, защото те нееднозначно показват че в основата на БРИКС е запазването на мира, а организацията се налага като пазител на всеобщата сигурност.

11.09.2026 21:15